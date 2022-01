Fatalne wieści ws. Mateusza Bogusza! Koniec sezonu dla Polaka w Hiszpanii

20-letni Bogusz, który do drugoligowej hiszpańskiej Ibizy został wypożyczony z Leeds United, w Segunda Division radził sobie świetnie. W 20 meczach tych rozgrywek strzelił cztery gole i zaliczył siedem asyst. Wszystko wskazuje jednak na to, że to już koniec sezonu dla młodzieżowego reprezentanta Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden piłkarz panicznie boi się powrotu Nawałki. "Nie było zmiłuj" [Sport.pl LIVE #5]

Fatalna kontuzja Bogusza. Operacja i koniec sezonu

W ostatnim meczu ligowym z Malagą, wygranym na wyjeździe aż 5:0, Mateusz Bogusz opuścił plac gry już w 22. minucie. Jego kolano nienaturalnie się wygięło i Polak nie był w stanie kontynuować gry. Wcześniej zdążył zaliczyć asystę przy jednym z trafień dla swojego zespołu. Od początku uraz polskiego pomocnika nie wyglądał dobrze, a poniedziałkowe badania potwierdziły najgorsze przypuszczenia, o czym poinformował klub UD Ibiza w oficjalnym komunikacie.

Niezwykły pakt transferowy między Realem i Barceloną. Jest jeden wyjątek

"Badania, które przeszedł nasz zawodnik Mateusz Bogusz, potwierdziły zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Zawodnik w najbliższych dniach podda się operacji" - napisał klub Polaka.

Tak poważna kontuzja oznacza najpewniej koniec sezonu dla polskiego pomocnika. Niewykluczone, że w miniony weekend rozegrał on w takim razie swój ostatni mecz dla UD Ibiza, do którego jest wypożyczony tylko do końca czerwca.