Nowe informacje ws. przyszłości Hazarda. Scenariusz wykluczony

Przed przybyciem Edena Hazarda do stolicy Hiszpanii wielu spodziewało się, że będzie on nową gwiazdą "Królewskich". Od momentu transferu, a więc od lipca 2019 roku nic jednak nie układało się po jego myśli. Do tej pory 31-latek nie zdołał pokazać potencjału, którym brylował za czasów gry w Chelsea.

Hazard zostanie w Realu z powodów rodzinnych?

Dziennikarze stacji "RMC Sport" kilka dni temu informowali, że Belg tej zimy będzie chciał zmienić otoczenie, głównie z powodu niezadowolenia ze swojej pozycji w zespole. Mario Cortegana, dziennikarz "Marki" i jeden z najbardziej cenionych felietonistów skupiających się na klubie ze stolicy Hiszpanii podał jednak inne informacje.

Jego zdaniem 31-latek w dalszym ciągu wierzy w to, że uda mu się wrócić na odpowiednie tory w Realu Madryt, bowiem reprezentowanie barw tej drużyny było od zawsze jego marzeniem. W kontekście zmiany otoczenia sam Hazard ponoć odrzuca taką możliwość z powodów rodzinnych.

Latem sytuacja Hazarda może się zmienić

Decyzja Belga ma być uwarunkowana niedawnymi narodzinami jego dziecka, które mogłyby wywołać sporo problemów przy okazji ewentualnej przeprowadzki. Sam zawodnik nie chce występować z dala od swojej rodziny, która również wolałaby pozostać w stolicy Hiszpanii.

Latem tego roku sytuacja może jednak ulec zmianie. Podczas letniego okienka transferowego Real Madryt najpewniej będzie dalej próbował ściągnąć Kyliana Mbappe z PSG i Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. W przypadku ich transferów Hazard mógłby definitywnie stracić miejsce w zespole.

Cortegana poinformował również, że wykluczona jest możliwość transferu Hazarda do Newcastle United, o czym od kilku dni informowała brytyjska prasa. Pomimo ogromnych funduszy włodarzy "Srok" nie byłoby stać na pokrycie obecnego wynagrodzenia Belga.