Barcelona kusi gwiazdę Bayernu Monachium. Nagelsmann: Ja się nie wtrącam

Saga z nowym kontraktem dla Niklasa Suele trwa już kilkanaście miesięcy. Pozycja negocjacyjna Bayernu Monachium znacznie się osłabiła po tym, jak dyrektor Hasan Salihamidzic ogłosił przed meczem z PSG, że Jerome Boateng nie przedłuży wygasającej umowy. To sprawiło, że Suele zaczął domagać się sporej podwyżki, na co mistrzowie Niemiec nie chcą się zgadzać.

Niklas Suele odejdzie z Bayernu Monachium? Media: Jest zainteresowanie z Hiszpanii

Christian Falk, dziennikarz niemieckiej gazety "Bild" poinformował, że FC Barcelona chce skorzystać z okazji i nakłonić Niklasa Suele na przenosiny do Primera Division. Klub z Katalonii widzi w defensorze wzmocnienie linii obrony na lata, natomiast Suele na ten moment wydaje się nie być zainteresowany przenosinami do Hiszpanii. Reprezentant Niemiec widzi się bardziej w Premier League, ale odrzucił już ofertę ze strony Newcastle United.

Sytuację kontraktową Suele w trakcie konferencji prasowej skomentował trener Julian Nagelsmann. "To nie jest tak, że Bayernowi nie zależy na Niklasie, bo klub zaoferował mu nowy kontrakt, a on go jeszcze nie podpisał. Na pewno między obiema stronami toczą się rozmowy, ale ja się tam nie wtrącam. Nie ma o czym informować i lepiej pytać samego Suele" - stwierdził Nagelsmann przed meczem z FC Koeln. Kto potencjalnie miałby zastąpić Suele w przypadku odejścia?

Jedną z opcji jest Nico Schlotterbeck, który ma ważny kontrakt z Freiburgiem do końca czerwca 2023 roku. Nie jest on jednak priorytetem dla władz Bayernu - wcześniej media wspominały o kandydaturach Antonio Ruedigera oraz Matthiasa Gintera. Niklas Suele występuje w zespole ze stolicy Bawarii od lipca 2017 roku, kiedy to opuścił Hoffenheim za 20 mln euro. Suele łącznie zagrał w 156 spotkaniach Bayernu, w których strzelił sześć goli oraz zanotował cztery asysty.