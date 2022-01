Depay może błyskawicznie opuścić Barcelonę. Miałby zastąpić włoską gwiazdę

Memphis Depay do Barcelony przyszedł latem ubiegłego roku. Miał być gwiazdą drużyny. Początek sezonu miał niezły, bo w pierwszych trzech meczach zdobył dwa gole i miał asystę. Potem w kilku spotkaniach zawiódł i był krytykowany przez hiszpańskie media. W Lidze Mistrzów w sześciu meczach fazy grupowej nie zdobył gola, a Barcelona odpadła z rozgrywek. W sumie w 22 spotkaniach trafił osiem razy i miał dwie asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie chcę, żeby taki człowiek był selekcjonerem reprezentacji Polski. To go dyskwalifikuje"

Kałużny krytykuje Fajdka. "Nie wiem, czy pan od młota zdaje sobie sprawę"

Depay trafi do Juventusu?

Na przełomie grudnia i stycznia Memphis Depay leczył uraz mięśnia uda. W ostatnim, wyjazdowym meczu ligowym z Granadą (1:1) wrócił do gry i wszedł na boisku w 61. minucie, zmieniając strzelca gola i swojego rodaka Luuka De Jonga. Memphis Depay przez 29 minut nic nie wniósł do gry Barcelony. Mało tego, można było odnieść wrażenie, że jest niezadowolony i nie może odnaleźć swojego miejsca na boisku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Niewykluczone, że Depay wkrótce zmieni klub. Według renomowanego włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio w najbliższych dniach prezesi Juventusu będą kontaktować się z Barceloną w sprawie pozyskania Holendra. Miałby on zastąpić w Turynie kontuzjowanego do końca sezonu reprezentanta Włoch Federico Chiesę. Juventus, który zawodzi w Serie A i zajmuje dopiero piąte miejsce ze stratą aż jedenastu punktów do prowadzącego Interu Mediolan, chciałby wypożyczyć Depaya na pół roku.

Absurd! Prawnik Emrelego oskarża Legię. "Za pobiciem stał klub"

Numerem jeden na liście życzeń prezesów z Turynu jest jednak inny piłkarz - 27-letni irański napastnik Sardar Azmoun, który gra w Zenicie Petersburg. W tym sezonie wystąpił on w 21 meczach. Strzelił dziesięć bramek i miał cztery asysty.