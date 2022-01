Transfer marzeń dla 28-letniego bramkarza. Drągowski nie dla Barcelony

Zimowe okienko w FC Barcelonie to bardzo intensywny czas. Władze klubu poważnie wzięły się do pracy, aby zrobić porządek w drużynie. Pierwsze transfery zostały już przeprowadzone, a trwają także negocjacje kontraktowe z kilkoma zawodnikami. Na Camp Nou pojawił się już Ferran Torres z Manchesteru United, a wszystko wskazuje na to, że zaraz przyleci kolejny zawodnik.

FC Barcelona wybrała już nowego bramkarza. Koniec marzeń Drągowskiego

Według najnowszych doniesień macedońskiego portalu Ekipa.mk FC Barcelona finalizuje transfer Stole Dimitrevskiego. Bramkarz Rayo Vallecano ma być konkurencją dla będącego ostatnio w fatalnej dyspozycji Marca-Andre Ter Stegena. Podpisanie kontraktu ma już być tylko formalnością, ponieważ oba kluby porozumiały się już co do szczegółów transferu.

- Stole realizuje swoje marzenie, staje się elementem jednego z największych klubów na świecie. Przyszłość Marca-Andre Ter Stegena jest niepewna. Jeśli Niemiec odejdzie, tym lepiej dla Dimitrievskiego - napisali macedońscy dziennikarze. Te informacje z pewnością nie ucieszą Bartłomieja Drągowskiego. Polak w ostatnich tygodniach był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do roli nowego golkipera FC Barcelony. Wygląda na to, że ostatecznie Katalończycy zdecydowali się na innego zawodnika.

Dimitrevski pożegnał się już z kolegami z drużyny i szykuje się do podróży do Katalonii. Oficjalne ogłoszenie transferu ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Macedończyk ma za sobą prawdopodobnie najlepsze pół roku w karierze. Rozegrał już w tym sezonie 18 spotkań i w sześciu z nich zachował czyste konto. Zajmuje także czwarte miejsce w Europie pod względem średniej liczby obronionych strzałów. Portal Transfermarkt wycenia 28-letniego golkipera na 2,5 miliona euro. Nie wiadomo natomiast jaką kwotę transferu uzgodniła FC Barcelona.