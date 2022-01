Barcelona pokombinowała z Umtitim i ma już nowego zawodnika. Publiczne wyrazy wdzięczności

Ferran Torres przeniósł się z Manchesteru City do FC Barcelony za 55 milionów euro pod koniec 2021 roku. Hiszpan ma rozwiązać problemy drużyny Xaviego Hernandeza w ofensywie i być kolejnym krokiem w kierunku lepszych czasów na Camp Nou. Dotychczas nie mógł zadebiutować w barwach katalońskiego klubu z powodu problemów proceduralnych. Barcelona nie mogła go zarejestrować w rozgrywkach La Liga, bo nie spełniała wymogów limitu wydatków narzuconego przez władze La Liga, a jakby tego było mało, Hiszpan uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wielki transfer Adama Buksy? Ten klub "ma wielkie aspiracje, by za chwilę być znaczącą siłą"

W poniedziałek przyszły w końcu pomyślne wieści ws. Ferrana Torresa dzięki Samuelowi Umtitiemu. Francuski obrońca, który był już na wylocie z klubu, niespodziewanie przedłużył z Barceloną kontrakt i zgodził się w nim na obniżkę wynagrodzenia, dzięki czemu nie ma już przeszkód, aby zarejestrować do gry Ferrana Torresa w La Liga. Klub dzięki temu zmieści się w limicie wydatków w ramach finansowego fair-play.

Samuel Umtiti przyczynił się do rejestracji Ferrana Torresa w La Liga. "Wdzięczność za wysiłek i sympatię"

"FC Barcelona i Samuel Umtiti osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu do 30 czerwca 2026 r. Francuski obrońca zmniejszy część pensji, którą miał otrzymać w ciągu półtora roku" - przekazał kataloński klub w oficjalnym komunikacie.

"FC Barcelona publicznie wyraża wdzięczność Samuelowi Umtitiemu za wysiłek i sympatię, jaką okazał klubowi. Dzięki przedłużeniu kontraktu z FC Barceloną, będzie ona mogła zarejestrować Ferrana Torresa w La Liga" - czytamy dalej na oficjalnej stronie klubu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wcześniejsza umowa Umtitiego była ważna do końca czerwca 2023 roku. Wszystko wskazywało na to, że FC Barcelona będzie chciała się go pozbyć, ponieważ w obecnym sezonie środkowy obrońca zagrał zaledwie jeden raz.

Przy zadłużeniu brutto wynoszącym ponad 1 mld euro i po odnotowaniu strat w wysokości 400 mln euro w zeszłym sezonie limit wydatków Barca w La Liga został zmniejszony do 97 mln euro na jeden sezon.

Wcześniej Barcelona wypożyczyła Philippe'a Coutinho do Aston Villi, który również mocno odciążył budżet klubu. Angielski zespół ma pokrywać część wynagrodzenia Brazylijczyka (3 mln euro).

Fiorentina ogłosiła kadrę na mecz z Torino. Co z Krzysztofem Piątkiem?

Według informacji podawanych przez dziennikarza Gerarda Romero piłkarz zgodził się na obniżenie zarobków o 10 procent. Natomiast Javi Miguel poinformował, że Umtiti zamiast 25 milionów w półtora roku, zarobi po prolongacie kontraktu 30 milionów, ale przez cztery i pół roku. Według dziennikarzy obrońca może zostać wypożyczony do innego klubu.

Z kolei Ferran Torres rozegrał w tym sezonie zaledwie siedem spotkań w barwach Manchesteru City, w których zdobył trzy bramki i jedną asystę. Wpływ na to miała kontuzja. W poprzednim Hiszpan strzelił dla angielskiej drużyny 13 goli w 36 meczach.