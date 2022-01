Media: Gwiazdor Realu Madryt może zakończyć karierę. Jeden istotny warunek

Gareth Bale nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Od początku rozgrywek wystąpił zaledwie w trzech spotkaniach, w których łącznie uzbierał 193 minuty. Z powodu kontuzji grał ostatnio pod koniec sierpnia. Od tamtej pory leczył kontuzję najpierw kolana, potem łydki.

"The Athletic": Gareth Bale może zakończyć karierę!

Jak się okazuje, to może być koniec piłkarskiej kariery Garetha Bale'a. "The Athletic" donosi, że Walijczyk może zakończyć karierę już po tym sezonie. Wówczas kończy się jego aktualny kontrakt z Realem Madryt, który prowadzi w tabeli LaLiga z przewagą pięciu punktów nad Sevillą.

Jak jednak informuje "The Athetic", jest jeden istotny warunek do spełnienia. Gareth Bale będzie gotowy do zakończenia kariery, jeśli reprezentacji Walii nie awansuje na mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane w Katarze. Walijczycy w marcu będą mierzyć się w barażach o wyjazd do Kataru. A awans na mundial może sprawić, że Bale będzie chciał rozegrać swój ostatni turniej z reprezentacją.

Gareth Bale trafił do Realu Madryt we wrześniu 2013 roku. W poprzednim sezonie został wypożyczony do Tottenhamu, a z końcem czerwca 2021 roku powrócił do "Królewskich". W ich barwach rozegrał do tej pory łącznie 254 mecze, w których strzelił 106 bramek i zanotował 67 asyst.