Nowa oferta za Mbappe! Nie chcą czekać do lata na transfer. "Propozycja godna uwagi"

Już za pół roku Kylian Mbappe może stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w historii. Wydaje się niemal pewne, że 23-letni gwiazdor PSG odejdzie do Realu Madryt, a hiszpański klub nie zapłaci Francuzom ani grosza.

Wszystko przez to, że obecna umowa Mbappe z PSG wygasa wraz z końcem czerwca. Napastnik będzie więc mógł zmienić klub za darmo, a negocjacje z nim mógł rozpocząć od 1 stycznia. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, by Mbappe przedłużył umowę w Paryżu i nie zdecydował się na przenosiny do Realu, o czym, jak sam twierdzi, marzy od dziecka.

Hiszpanie niepewną sytuację zawodnika chcieli wykorzystać już latem. Pod koniec poprzedniego okienka transferowego Real Madryt złożył PSG ofertę w wysokości 180 milionów euro, jednak ta została natychmiastowo odrzucona. Paryżanie dali sobie czas na negocjacje z Mbappe, jednak te nie posunęły się ani trochę.

Nowe informacje w sprawie przekazał znany dziennikarz Josep Pedrerol. Jego zdaniem Mbappe jest już zdecydowany na transfer, który ogłosi w marcu, po dwumeczu w 1/16 finału Ligi Mistrzów. W tej fazie rozgrywek PSG zagra właśnie z Realem Madryt.

Real chce Mbappe już zimą!

W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" przekazał włoski agent Giovanni Branchini. Poinformował on, że według jego wiedzy Hiszpanie wciąż nie chcą czekać na Mbappe aż do lata i kilka dni temu złożyli paryżanom kolejną ofertę! Tym razem Real zaproponował PSG 50 milionów euro. Dla mistrzów Francji to ostatnia okazja, by zarobić na napastniku jakiekolwiek pieniądze.

- Teraz wszystko w rękach PSG. Nie wiem, jak to się potoczy, ale oferta Realu jest godna uwagi. Nie wiem, co myślą w Paryżu, ale odejście takiego piłkarza jak Mbappe za darmo byłoby dla klubu wstydem - powiedział Branchini.

Chociaż PSG najprawdopodobniej straci swoją gwiazdę za darmo, to jednak trudno spodziewać się, by klub przyjął ofertę Realu Madryt. Kluczowy może okazać się właśnie dwumecz w Lidze Mistrzów, na który PSG wzmocniłoby bezpośredniego rywala. Mecze te odbędą się 15 lutego i 9 marca.