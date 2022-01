Horrendalne pieniądze dla Kyliana Mbappe w Realu Madryt. Hiszpanie ujawniają

Wiele wskazywało na to, że pod koniec sierpnia ubiegłego roku Kylian Mbappe przeniesie się do Realu Madryt. Władze klubu ze stolicy Hiszpanii złożyły oficjalną ofertę za Francuza, jednak PSG postanowiło ją odrzucić z nadzieją na pozostanie swojej gwiazdy na Parc des Princes.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski grał w tym klubie, miałby co najmniej jedną Złotą Piłkę"

Zbigniew Boniek wjechał na Twittera i wywołał burzę. "Prawda i suche fakty bolą"

Gigantyczna pensja Mbappe w Realu Madryt

Taka decyzja PSG sprawiła, że wszystko pozostało w rękach Mbappe. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca, przez co od 1 stycznia może bez przeszkód negocjować z innymi klubami kwestię indywidualnego kontraktu. Co więcej, z uwagi na wygasającą umowę 23-latek będzie mógł przenieść się do nowej drużyny za darmo. Nowe informacje w programie "Chiringuito" przekazał znany dziennikarz Josep Pedrerol, który od kilku miesięcy bacznie przygląda się sadze z udziałem Francuza. Jego zdaniem do ogłoszenia odejścia z PSG przez 23-latka dojdzie już w lutym, przy okazji pojedynku obu klubów w Lidze Mistrzów.

Taka decyzja PSG sprawiła, że wszystko pozostało w rękach Kyliana Mbappe. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca, przez co od 1 stycznia może bez przeszkód negocjować z innymi klubami kwestię indywidualnego kontraktu. Co więcej, z uwagi na wygasającą umowę 23-latek będzie mógł przenieść się do nowej drużyny za darmo. Nowe informacje w programie "Chiringuito" przekazał znany dziennikarz Josep Pedrerol, który od kilku miesięcy bacznie przygląda się sadze z udziałem Francuza. Jego zdaniem do ogłoszenia odejścia z PSG przez 23-latka dojdzie już w lutym, przy okazji pojedynku obu klubów w Lidze Mistrzów.

Tymczasem hiszpański portal "ABC" zdradził już nawet ile Mbappe będzie zarabiał, kiedy już trafi na Santiago Bernabeu. Francuz ma podpisać z Realem Madryt sześcioletnią umowę. Według tamtejszych dziennikarzy francuski gwiazdor będzie zarabiał 21 mln euro netto rocznie. Dodatkowo dostanie 40 mln euro bonusu za samo podpisanie umowy. W PSG, gdyby Mbappe zdecydował się przedłużyć umowę, zarabiałby 36 mln netto rocznie. Według prawniczki zawodnika - Delphine Verheyden, reprezentant Francji dostanie większą pensję netto z racji wyższych pieniędzy z reklam i praw do wizerunku.

Starzy znajomi nie poznają Mesuta Oezila. Drastyczna, nagła przemiana i walka o władzę