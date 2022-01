Wszyscy w Barcelonie zachwycają się nowym transferem. "Zapisze się w historii"

Po niemal półtorarocznej przygodzie w Anglii 21-latek ponownie zagra w ojczyźnie. Przed kilkoma dniami FC Barcelona potwierdziła transfer Ferrana Torresa, za którego zapłaciła 55 milionów euro. Do tej kwoty mogą również dojść bonusy w kwocie 10 milionów euro. Młody Hiszpan podpisał kontrakt do 2027 roku.

Ferran Torres oficjalnie zaprezentowany

W pierwszej oficjalnej rozmowie z klubową telewizją 21-latek wyraził radość z transferu. - Czuję się szczęśliwy, że trafiłem do Barcelony. Jestem podekscytowany i gotowy do rywalizacji. Zagram dla najlepszego klubu na świecie. Razem w każdym sezonie będziemy walczyć o wszystkie trofea - powiedział.

Zanim jednak 21-latek będzie mógł zadebiutować w koszulce Barcy, będzie musiał dojść do siebie po ostatniej kontuzji, a także poczekać na zarejestrowanie go do gry. - Obecnie trenuję indywidualnie. Powiedziałbym, że będę mógł wrócić na boisko za około dwa tygodnie. Najlepiej czuję się na prawym skrzydle. Mogę jednak zagrać na każdej pozycji, na której będzie chciał trener - dodał Torres.

Laporta zachwycony transferem Torresa

Podczas prezentacji Torresa prezydent klubu z Camp Nou Joan Laporta powiedział, że jest to historyczna chwila. - To wielki dzień; dzień, który zapisze się w historii. Torres pokazał, że chce do nas przyjść. Dziękuję mu za to - krótko podsumował.

Ferran Torres jest wychowankiem Valencii, w której barwach zadebiutował w listopadzie 2017 roku. W sierpniu 2020 roku Pep Guardiola sprowadził go do Manchesteru City za 33,5 miliona euro. W drużynie mistrza Anglii rozegrał łącznie 43 mecze, w których strzelił 16 goli i zanotował cztery asysty. Torres ma także na swoim koncie 22 występy w reprezentacji Hiszpanii i 12 bramek.