Barcelona kupiła piłkarza i pojawił się wielki problem. Nie można go zarejestrować!

Wydawało się, że po potwierdzeniu transferu 21-latka Xavi Hernandez będzie mógł korzystać z usług zawodnika już od początku stycznia. FC Barcelona wydała na niego 55 milionów euro (plus 10 milionów bonusów) i nic nie wskazywało, że mogą się pojawić jakiekolwiek problemy.

Nieoczekiwane problemy ws. Ferrana Torresa

Sprawy po transferze przybrały jednak nieoczekiwany obrót. Tuż po tym, jak Barca ogłosiła sprowadzenie Torresa, pojawiły się inne problemy, związane z przedłużeniem kontraktu przez Ousmane'a Dembele. Sytuacja z umową Francuza może mieć spory wpływ na to, czy i kiedy nowy nabytek Katalończyków będzie mógł zadebiutować.

Klub z Camp Nou liczył na to, że przedłużenie kontraktu przez Dembele, przy jednoczesnej obniżce pobieranego przez niego wynagrodzenia sprawią, że Torres będzie mógł zostać zarejestrowany. W ten sposób Barca byłaby w stanie zmieścić się w finansowych limitach, które odgórnie są narzucone przez władze LaLiga.

Barca może sprzedać dwóch piłkarzy

Kłopotem w całej sytuacji jest to, że Dembele, póki co, nie zamierza obniżać swojego wynagrodzenia. Co więcej, 24-latek ponoć zażądał od klubu większych pieniędzy w nowej umowie. Wszystko więc wskazuje na to, że zarejestrowanie Torresa będzie możliwe tylko przy jednoczesnym odciążeniu budżetu.

Niewykluczone, że może w tym pomóc pożegnanie się z dwoma piłkarzami. Obecnie na wylocie z klubu są Philippe Coutinho i Samuel Umtiti. "W Barcelonie rośnie zaniepokojenie w związku z rejestracją Ferrana Torresa. Klub wciąż liczy na to, że uda im się to osiągnąć za sprawą Coutinho i Umtitiego, ale trudno będzie znaleźć drużyny, które za nich zapłacą" - pisze dziennik "Mundo Deportivo".