To nie żart! Dembele zszokował kolegów z Barcelony. Nie mieli o niczym pojęcia

Jak informują hiszpańskie media, Ousmane Dembele wziął ślub z gwiazdą TikToka, Rimą. Uroczystość odbyła się według muzułmańskich i marokańskich tradycji, ponieważ żona piłkarza ma właśnie marokańskie korzenie. Jak informują hiszpańskie media, całe wydarzenie wywołało niemałe poruszenie w Barcelonie.

Wszystko dlatego, że jak informuje hiszpański "Diario Sport", nikt w Barcelonie nie miał pojęcia, że Dembele planuje ślub. Mało tego – nikt nawet nie wiedział, że ma partnerkę! Jak informują hiszpańscy dziennikarze, kiedy przedstawiciele klubu zobaczyli zdjęcia z uroczystości, to pomyśleli, że to jakiś żart. Wygląda jednak na to, że nie tylko Katalończycy żyli w niewiedzy. Hiszpanie piszą, że jedyną osobą ze świata piłki zaproszoną na uroczystość był obrońca Bayernu Monachium Dayot Upamecano. Obaj zawodnicy przyjaźnią się odkąd razem występowali w młodzieżowych kadrach Francji.

Ousmane Dembele, czyli kosztowna pomyłka Barcelony

Z Ousmanem Dembele nie sposób się nudzić, choć z pewnością innego zdania są w Barcelonie. Transfer Francuza do Barcelony z Borussii Dortmund to totalny niewypał. Francuz trafił na Camp Nou w 2017 roku i kosztował około 135 milionów euro. Jego przygoda w Hiszpanii to niekończąca się seria kontuzji. Łącznie Dembele opuścił ponad 100 spotkań. Był niedostępny łącznie przez 688 dni.

Na dodatek piłkarz sprawia problemy wychowawcze. Niedługo po tym, jak nowy trener Xavi Hernandez wprowadził 10 zasad, do których stosować mieli się piłkarze, Dembele złamał jedną z nich spóźniając się na trening o trzy minuty. "To tylko trzy minuty, ale Xavi Hernandez oczekuje od piłkarzy profesjonalnego podejścia" - pisał wówczas kataloński "Sport".

Z kolei niedługo przed przerwą świąteczną Dembele podpadł po raz kolejny, ponieważ nie było go na konferencji prasowej, podczas której Sergio Aguero ogłaszał zakończenie swojej kariery, a potem nie pojawił się na spotkaniu dotyczącego projektu Espai Barca - który zakłada m.in przebudowę Camp Nou. Dyrekcja Barcelony nie ukrywała swojej złości z powodu zachowania reprezentanta Francji.

Nie wiadomo, jak przyszłość czeka reprezentanta Francji. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku. Jednak najnowsze doniesienia hiszpańskich dziennikarzy mówią o tym, że Dembele ma przedłużyć kontrakt, a Xavi ma mu dać jeszcze jedną szansę. Francuz na mocy nowego kontraktu zrzeknie się dużej części swoich zarobków. W Barcelonie Dembele rozegrał 126 spotkań, w których zdobył 30 bramek i zaliczył 23 asysty.