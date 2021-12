PSG pozbywa się zbędnego balastu. Szykuje się powrót do Hiszpanii

Paris Saint-Germain planuje odchudzenie kadry w najbliższych miesiącach. Wiele wskazuje na to, że Mauro Icardi zostanie wypożyczony do Juventusu z opcją wykupu, ale Gianluca Di Marzio uważa, że kolejnym kandydatem do wzmocnienia ofensywy dla zespołu ze stolicy Piemontu jest Arkadiusz Milik. Jego drogą ma pójść Rafinha Alcantara, związany z PSG od października zeszłego roku.

Media: Rafinha odchodzi z PSG do Primera Division. Ale tylko na wypożyczenie

Fabrizio Romano informuje, że Rafinha Alcantara przeniesie się z Paris Saint-Germain do Realu Sociedad na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu bez opcji wykupu. Pomocnik nie może liczyć na wiele szans od Mauricio Pochettino, więc przyjął ofertę od Realu Sociedad bez wahania. Rafinha pożegnał się już z klubowymi kolegami, a klub z Primera Division będzie płacił niemal połowę wynagrodzenia byłego zawodnika FC Barcelony.

Romano dodaje, że w poniedziałek 27 grudnia Rafinha przejdzie testy medyczne przed przenosinami do Realu Sociedad. Prawdopodobnie oficjalny komunikat ws. wypożyczenia pojawi się na początku stycznia przyszłego roku. Na ten moment ciężko wyrokować, czy Rafinha Alcantara zostałby zgłoszony do rozgrywek ligowych przed meczem z Deportivo Alaves, który jest zaplanowany na 2 stycznia 2022 roku. Real Sociedad był jedynym klubem przejawiającym zainteresowanie Rafinhą.

Rafinha Alcantara w trakcie 2,5 sezonu w barwach Paris Saint-Germain zdołał uzbierać 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował siedem asyst. Do tej pory Rafinha zagrał 117 meczów w rozgrywkach ligi hiszpańskiej, reprezentując barwy FC Barcelony oraz Celty Vigo.