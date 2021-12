Transferowy niewypał na wylocie z Realu Madryt. A to jeszcze nie koniec

Zero - tyle minut w tym sezonie rozegrał Dani Ceballos, piłkarz Realu Madryt. I choć trener Carlo Ancelotti jest znany z tego, że lubi rotować składem, to jednak 25-letni Hiszpan nie otrzymał żadnej szansy. Jego przygoda z Królewskimi nie należy do udanych.

Przypomnijmy: w 2017 roku madrycki klub kupił ofensywnego pomocnika z Realu Betis za 16,5 mln euro. Do tej pory jego bilans w Realu wygląda mizernie. Wystąpił w 56 spotkaniach, strzelił tylko pięć goli i zanotował dwie asysty. Poprzednie dwa sezony Hiszpan spędził na wypożyczeniu w Arsenalu. Londynu jednak też nie zawojował. W Premier League rozegrał 49 meczów, ale nie zdobył choćby jednej bramki. Teraz ma odejść z Realu.

Ceballos wróci do Betisu?

Jak informuje kataloński "Sport", pomocnik jest zdecydowany na to, by opuścić Real. Może trafić do Realu Betis - zespołu, którego jest wychowankiem. Betis oferuje 10 milionów euro, ale Real oczekuje co najmniej 15 mln. Być może oba kluby się dogadają co do wypożyczenia.

Zaskakujący zwrot ws. przyszłości Dembele. Francuz podjął decyzję

Hazard też odejdzie?

Eden Hazard po ponad dwóch latach odejdzie z Realu Madryt i wróci do Lille? Takiego scenariusza nie wykluczają przedstawiciele mistrza Francji. - W każdej chwili może się zdarzyć coś, co wydaje się niemożliwe - przyznał prezes francuskiego klubu Olivier Letang.

Na półmetku sezonu ligi hiszpańskiej Real jest liderem. Po 19 kolejkach ma 46 punktów, a druga Sevilla, która rozegrała mecz mniej, ma 38 pkt. Z kolei Real Betis zajmuje trzecie miejsce w lidze (33 pkt).