Barcelona szykuje wielki transfer. Musi być gotowa na wielką wyprzedaż

Xavi Hernandez i kilku zawodników grających jeszcze w FC Barcelonie, pamiętają lata, w których nie było rywala mogącego powstrzymać klub przed zdobywaniem trofeów. Katalończycy wciąż walczą o powrót do europejskiej czołówki i jak się okazuje do tego potrzeba wzmocnień. Według najnowszych doniesień władze Barcelony zadbały już o ofensywę. Transfer Ferrana Torresa z Manchesteru City ma być kwestią dni. Do tego klub wciąż walczy o Ousmane Dembele (przedłużenie kontraktu) i po kontuzji na rundę wiosenną wrócą Martin Braithwaite i Ansu Fati.

FC Barcelona wzmacnia się na wszystkich frontach. Jeden transfer sprawi, że aż trzech piłkarzy odejdzie?

Przyszła pora na obronę. Zdaniem dziennika "Sport" Matthijs de Ligt ma klauzulę wykupu, która wynosi 120 milionów euro. Cena transferu ma być jednak znacznie niższa, co umożliwiłoby przeprowadzenie transferu. Mino Raiola - agent piłkarza - słynie jednak z lukratywnych kontraktów swoich zawodników oraz bonusów. Oznacza to, że Barcelona będzie musiała się wykosztować chcąc utrzymać De Ligta w swoich szeregach.

Według dziennikarzy w tej sprawie mogłoby pomóc odejście Philippe Coutinho, który ma jedną z najwyższych pensji w klubie. Kilka dni temu "Daliy Mail" pisało, że zainteresowane Brazylijczykiem są m.in. Newcastle United czy Tottenham Hotspur. Do transferu mogłoby dojść już w zimowym okienku transferowym. Dodatkowo przyjście De Ligta być może przyspieszyłoby odejście Samuela Umtitiego i Clementa Lengleta. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość Sergino Desta, który byłby zastąpiony 20-letnim Ez Abde.

Matthijs de Ligt dołączył do Juventusu w 2019 roku. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.