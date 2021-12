Hiszpanie boją się straty gwiazdy FC Barcelony. W negocjacje włączyli nawet Xaviego

Abdel-Samad El-Zalzouli otrzymał propozycję gry dla reprezentacji Maroka podczas zbliżającego się Pucharu Narodów Afryki. Turniej rozpocznie się 9 stycznia i potrwa do 6 lutego 2022 roku. Zawody mają się odbyć w Kamerunie, gdzie w będzie można obejrzeć takie gwiazdy jak Mohamed Salah (Egipt), Sadio Mane (Senegal) czy Riyad Mahrez (Algieria).

Hiszpania chce młodego obrońcy. Xavi Hernandez przekona swojego zawodnika do zmiany drużyny narodowej?

Nie wiadomo jednak, czy obrońca zgodził się na dołączenie do drużyny narodowej, ponieważ w tle pojawia się opcja gry w Europie. Obecnie piłkarz FC Barcelony ma możliwość zmiany obywatelstwa i reprezentowania Hiszpanii. Według "beIN Sports" władze federacji nalegają na taki ruch, obiecując powołanie do drużyny narodowej.

Hiszpańskie media informują natomiast, że kluczową rolę w kontekście tego scenariusza odegrać może Xavi Hernandez. Trener FC Barcelony współpracuje z Ez Abde od listopada 2021 roku. Marokańczyk zadebiutował w pierwszym składzie jeszcze przed dołączeniem Xaviego do klubu, jednak po tym czasie Hiszpan siedem razy pozwolił się wykazać obrońcy. 41-latek ma także namawiać Ez Abde, aby zdecydował się na przejście do reprezentacji Hiszpanii.

Hiszpański "AS" pisze, że piłkarzowi obiecano również grę w pierwszym składzie FC Barcelony. Ez Abde ma zastąpić Sergino Desta, którego władze klubu chcą sprzedać lub dać na wypożyczenie z opcją wykupu. Druga opcja zakłada, że Amerykanin wróci do Ajaksu Amsterdam, czyli drużyny, w której grał przed przeprowadzką do Barcelony.

Ez Abde to 20-letni boczny obrońca, którego kontrakt z FC Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Piłkarz rozegrał w tym sezonie osiem meczów w La Liga. W spotkaniu z Osasuną strzelił swojego debiutanckiego gola. Wcześniej występował w rezerwach klubu oraz w młodzieżowych zespołach Herculesa.