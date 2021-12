Wybraniec Xaviego przechodzi do Barcelony. Gigantyczny transfer uruchamia lawinę

FC Barcelona zajmuje dopiero siódme miejsce w lidze i wiele wskazuje na to, że stoczy trudny bój o awans do europejskich pucharów Mimo trudnej sytuacji finansowej Barcelona planuje więc wzmocnienia w zimowym oknie transferowym.

Ferran Torres w Barcelona. Ma być kluczową postacią "nowej" Barcelony

Hitowym transferem ma być sprowadzenie Ferrana Torresa z Manchesteru City, o którego bardzo mocno do przyjścia do klubu zabiegał Xavi. Według Hiszpana skrzydłowy ma kluczową postacią w "nowej" Barcelonie.

Dziennikarz Fabrizio Romano potwierdził, że transfer jest właściwie przyklepany, o czym informowaliśmy w środę. Klub przygotowuje dokumenty i umowy i w najbliższym czasie ogłosi jeszcze przejście. Znane są także szczegóły transferu. Zawodnik ma otrzymać pięcioletnią umową. Barcelona zapłaci za niego Manchesterowi City 55 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach.

Barcelona szykuje rewolucję kadrową. Pięciu piłkarzy odejdzie. Potencjalne nazwiska

Z jednej strony Barcelona szuka więc wzmocnień, ale ze względu na problemy finansowe klub musi to poruszać się w ściśle określonych widełkach finansowych. Z tego powodu w zimowym oknie transferowym z klubu ma odejść łącznie pięciu piłkarzy. To także początek zapowiadanej przez Xaviego rewolucji kadrowej.

Przesądzone wydaje się być skrócenie wypożyczenie Luuka De Jonga. Holender trafił do klubu Sevilli, ale grał bardzo słabo. Dodatkowo nijak nie pasuje do stylu gry, który stara się wdrożyć nowy trener. Dziennikarze zajmujący się Barceloną Javi Miguel przekazał, że kolejnymi piłkarzami, którzy pożegnają się z klubem to Sergino Dest oraz Samuel Umtiti. O sprzedaży tego drugiego mówi się od dawna, choć on sam ze względu na wysoko kontrakt zbytni się do tego nie pali. Miguel zaznaczył, że zimą bardzo trudno będzie się pozbyć Philippe Coutinho, którego kontrakt mocno obciąża klubowy budżet. Barcelona miała go zaoferować Newcastle oraz Tottenhamowi.

Oczywistym kandydatem do odejścia z klubu jest także Ousmane Dembele, który zawodzi od wielu miesięcy, a także ma problemy z niesubordynacją. Przyjście Ferrana Torres utrudniło także pozycję wypożyczonego z Rapidu Wiedeń Yusufa Demira - on zimą również może wrócić do Austrii.

