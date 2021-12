Dramat Atletico Madryt. To już czwarta porażka z rzędu. Co za gol! [WIDEO]

Po zdobyciu tytułu mistrza Hiszpanii w ubiegłym sezonie Atletico Madryt w dalszym ciągu nie może wrócić na odpowiednie tory. Co prawda Rojiblancos awansowali do kolejnej rundy w Lidze Mistrzów, a w LaLiga utrzymują się w czołówce tabeli, jednak ich dyspozycja może pozostawiać wiele do życzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski grał w tym klubie, miałby co najmniej jedną Złotą Piłkę"

Potężny skandal w Niemczech. Miał gwałcić nieletnich. W tle alkohol i narkotyki

Atletico nie przerwało fatalnej passy

Grudzień jest dla Atletico fatalnym miesiącem. Mistrzowie Hiszpanii przegrali odpowiednio 1:2 z Mallorcą, 0:2 w derbach stolicy Hiszpanii z Realem i 1:2 z Sevillą. Taka fatalna passa sprawiła, że strata do liderującego rywala zza miedzy wzrosła do kilkunastu punktów.

Nadzieją na przerwanie złej passy miało być spotkanie z Granadą, choć jej ostatnie wyniki pokazywały, że wcale nie będzie o to łatwo. Zespół prowadzony przez Roberta Moreno nie przegrał od czterech kolejek, notując dwa remisy (2:2 z Athletikiem Bilbao i 1:1 z Cadiz), a także dwa zwycięstwa (2:1 z Deportivo Alaves i 4:1 z Mallorcą).

Atletico z coraz większą stratą do lidera

Mecz na Nuevo los Carmenes rozpoczął się dla gości znakomicie - już w drugiej minucie sprytnym strzałem drogę do siatki znalazł Joao Felix. Kwadrans później było 1:1, kiedy to kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Darwin Machis. Ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do gospodarzy, a dokładniej do doświadczonego Jorge Moliny, który w 61. minucie trafił na 2:1 i ustalił rezultat tego meczu.

PSG zarabia krocie na transferze Messiego. "Więcej niż jakikolwiek inny klub"

Czwarta z rzędu porażka sprawiła, że Atletico Madryt w dalszym ciągu pozostaje na piątym miejscu w tabeli LaLiga z dorobkiem 29 punktów w 18 spotkaniach. Strata do lidera, Realu Madryt wynosi więc już 14 punktów. Granada z kolei z 22 "oczkami" na koncie awansowała na 12. pozycję.