Miał być supergwiazdą, został transferowym niewypałem. Real obniża cenę i ma już chęnych

Eden Hazard jest jednym z największych niewypałów transferowych Realu Madryt w ostatnich latach. Belg przeniósł się na Santiago Bernabeu w 2019 roku z Chelsea jako największa gwiazda Premier League, ale w Primera Division nigdy nie wskoczył na najwyższy poziom. Jego sprowadzenie okazało się być dla hiszpańskiego klubu fatalnym ruchem.

Hazardowi od początku przygody z Realem doskwierają kontuzje. Piłkarz więcej czasu spędził w gabinetach lekarskich niż na boisku. Zawodnik stara się wrócić do podstawowej jedenastki ekipy Carlo Ancelottiego. W ostatnim ligowym meczu z Cadiz (0:0) zagrał pełne 90 minut ze względu na osłabienia kadrowe wywołane koronawirusem. Był to pierwszy mecz Belga rozegrany w całości od listopada 2019 roku.

Eden Hazard opuści Real Madryt? "Florentino Perez obniżył kwotę do 35 mln euro"

Jak poinformował portal fichajes.net, Hazard znajduje się w gronie piłkarzy, których Real będzie chciał się pozbyć w 2022 roku i w tym celu jest gotowy obniżyć kwotę za niego z 50 do 35 mln euro. "Real Madryt zażądał za niego 50 milionów zeszłego lata, ale Florentino Perez obniżył tę kwotę do 35 mln. Władze klubu liczą, że ten sezon zakończy udanie, a występy takie jak ten w drugiej połowie z Cadiz zwiększą zainteresowanie innych klubów. Newcastle chce wydać pieniądze i piłkarz może być jednym z celów angielskiej drużyny" - czytamy na łamach serwisu. Oprócz tego zainteresowane Hazardem ma być jeszcze Juventus.

W ostatnim czasie pojawiały się plotki, że Eden może wrócić do Lille, skąd później trafił do Chelsea przed przeprowadzką do Realu. Eden Hazard grał w Lille w latach 2005-2012, ale na początku jedynie w zespołach juniorskich. W pierwszej drużynie rozegrał natomiast w sumie 194 spotkania, w których zdobył 50 bramek i zaliczył 53 asysty.

Hazard zagrał w Realu zaledwie 56 spotkań, których zdobył zaledwie pięć bramek i zaliczył dziewięć asyst. Obecny kontrakt Belga jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Portal transfermarkt.de wycenia go obecnie na zaledwie 25 mln euro, a gdy przychodził do Realu w lipcu 2019 roku, kosztował aż 115 mln euro.