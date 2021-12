Xavi niezwykle zdeterminowany. O krok od podpisu. "Jak trzeba, to się złożymy"

Xavi Hernandez stara się wprowadzić świeżość do FC Barcelony inwestując w młodych piłkarzy. Jedną z gwiazd jest 17-letni Gavi, który w tym sezonie zagrał w 15 z 17 meczów La Liga oraz we wszystkich sześciu spotkaniach fazy grupowej Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce pomocnik popisał się fenomenalnym rajdem, zakończonym bramką. Mecz zakończył się wygraną 3:2. Między piłkarzem a trenerem istnieje tzw. chemia, którą widać na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych klubu.

FC Barcelona chce zatrzymać młody talent. Kontrakt na pięć lat i rosnąca pensja

Gavi pojawił się w pierwszym składzie FC Barcelony od bieżącego sezonu. Kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, władze klubu robią jednak, co mogą, aby zatrzymać go na dłużej. "Nowy kontrakt Gaviego z klubem będzie obowiązywał przez pięć lat. Jego pensja będzie wzrastać z sezonu na sezon. Obecna klauzula wykupu wynosząca 50 mln euro zostanie zniesiona" - informuje Fabrizio Romano.

Zgodnie z doniesieniami podpisanie kontraktu pozostaje kwestią czasu. Zaangażowany w proces przedłużenia umowy przez Gaviego wydaje się być Xavi Hernandez. - Musimy to zrobić. Jeśli będzie trzeba, złożymy się na to wszyscy. Nie możemy tracić takich piłkarzy. Oni są naszą podstawą do przyszłości - powiedział Hiszpan na konferencji prasowej.

FC Barcelona przygotowuje się do zaległego meczu 4. kolejki La Liga, w której zagra z Sevillą FC. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 grudnia o godz. 21:30. Obecnie klub znajduje się na 7. miejscu w tabeli z dorobkiem 27 punktów. To o dwa mniej od Realu Sociedad (6.) i Atletico Madryt (5.). Wygrana pozwoliłaby więc awansować na 5. miejsce w tabeli. Utrzymanie tej pozycji gwarantuje grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.