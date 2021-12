WOW! Tak gra 17-latek z Barcelony! "Jakie to było zuchwałe!" [WIDEO]

Barcelona rozgrywa właśnie najgorszy sezon od wielu lat. Katalończycy zajmują aktualnie siódme miejsce i nie liczą się w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Do prowadzącego Realu Madryt tracą aktualnie 15 punktów. Podopiecznym Xaviego pozostaje więc walka o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach.

Fantastyczny gol 17-latka. Barcelona wygrała z Elche

W sobotę Barcelona zmierzyła się z Elche. W pierwszej połowie kibice zgromadzeni na Camp Nou mogli poczuć optymizm. W ciągu trzech minut Barcelona strzeliła dwa gole. Zwłaszcza to drugie trafienie zasługuje na uwagę. Z kapitalnej strony pokazał się 17-letni Gavi. Pomocnik gospodarzy dostał podanie w środku pola od Lengleta i znakomicie odwrócił się w kierunku bramki, gubiąc jednego rywala. Młody zawodnik popędził na bramkę Elche, minął kolejnego obrońcę jak tyczkę i mocnym strzałem podwyższył prowadzenie Barcelony. – Pokazał całą swoją magię. Jakie to było zuchwałe! – zachwycał się Sebastian Chabiniak na antenie Eleven Sports. Po pierwszej połowie Barcelona prowadziła 2:0 (pierwszego gola zdobył Ferran Jutgla).

W drugiej połowie fanom Barcelony zajrzał w oczy strach przed kolejną, upokarzającą stratą punktów. W zaledwie minutę Elche doprowadziło do wyrównania! Najpierw w 62. minucie do siatki gospodarzy trafił Tete Morente, a minutę później wyrównał Pere Milla. Ostatnie słowo należało jednak do Barcelony. W 85. minucie bramkę na wagę trzech punktów dla Barcelony zdobył 19-letni Nico.

Barcelona zajmuje siódme miejsce w tabeli, a w tym roku do rozegrania został jej już tylko jeden mecz. Dla piłkarzy Xaviego będzie to trudny wyjazd na mecz z Sevillą. To spotkanie odbędzie się już we wtorek.