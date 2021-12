Niewypał transferowy Barcelony na wylocie z klubu. Po zaledwie połowie sezonu

Antoine Griezmann i Leo Messi opuścili latem Barcelonę. Władze katalońskiego klubu nie zadbały o godnych następców, bo przed obecnym sezonem atak Barcy wzmocnili Memphis Depay, Kun Aguero i Luuk de Jong. Argentyńczyk przez problemy z sercem musiał przedwcześnie zakończyć karierę i rozwiązał kontrakt z Barcą po zaledwie kilku miesiącach. Depay dobrze zaczął, ale teraz jego bilans (osiem goli w 21 meczach) nie wygląda aż tak imponująco. Jednak największym rozczarowaniem jest postawa Luuka de Jonga.

De Jong ma fatalne statystyki

Może rozczarowanie to nie jest właściwe określenie, ponieważ transfer Holendra nie wzbudzał wielkich oczekiwań. Napastnikowi i tak nie udało się pozytywnie zaskoczyć kibiców Barcelony. 31-latek strzelił zaledwie gola. I to we wrześniowym starciu ze słabiutkim Levante (3:0). Jego bilans nie jest wielkim zaskoczeniem, bo poprzedni sezon ligi hiszpańskiej - jako piłkarz Sevilli - skończył z... czterema trafieniami.

De Jong ma odejść już zimą. Napastnik formalnie jest tylko wypożyczony z Sevillą, więc operacja nie będzie taka łatwa. Początkowo mówiło się o wypożyczeniu go do Interu Mediolan (a w przeciwnym kierunku miał powędrować Alexis Sanchez). Teraz jednak hiszpańskie media twierdzą, że Holender trafi do Fenerbahce. Turecki klub ma już być po słowie z Sevillą. "Mundo Deportivo" twierdzi, że Barcelona miałaby skrócić jego wypożyczenie, a Sevilla oddała go do Fenerbahce.

Barca zajmuje dopiero ósme miejsce w lidze hiszpańskiej i traci aż 18 punktów do Realu Madryt, który rozegrał mecz więcej. Zespół Xaviego odpadł z Ligi Mistrzów i zmierzy się z Napoli w fazie pucharowej.