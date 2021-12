Wzruszające słowa Messiego do Aguero. Gwiazdor PSG pożegnał kolegę z kadry

W środę 15 grudnia Sergio Aguero ogłosił decyzję, której wszyscy się obawiali. Zakończył karierę po konsultacjach z lekarzami, z powodu problemów z sercem. Na zwołaną na stadionie Camp Nou w Barcelonie konferencję prasową wchodził z trudem, przepełniony emocjami. Zapłakany usiadł na przygotowanym dla niego miejscu i jeszcze kilkadziesiąt sekund nie mógł nic powiedzieć. W końcu zaczął, ale co chwilę przerywał, gdy łzy nie pozwalały mu dokończyć kolejnych zdań.

REKLAMA

Zobacz wideo Europa ma problem z wygraną Messiego. "Wszyscy mamy europocentryzm. Nie zauważamy jednej rzeczy"

- To bardzo trudny moment, ale wciąż jestem bardzo szczęśliwy. Najważniejsze jest moje zdrowie, wiecie, dlaczego podjąłem taką decyzję. Chodzi o problem, z którym zmagałem się miesiąc temu. Byłem w dobrych rękach lekarzy, którzy powiedzieli, że to dla mnie najlepsze wyjście. Decyzję podjąłem dziesięć dni temu. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby sprawdzić, czy jest jeszcze dla mnie nadzieja, ale nie było jej dużo - wskazał Argentyńczyk.

- Cieszę się, że wykryto to u mnie w dobrym momencie i mogę tu być. To moment, kiedy powinienem być szczęśliwy poza futbolem i cieszyć się rzeczami, które piłkarzy omijają. Na pewno pozostanę w piłce. Teraz będę mógł po prostu bardziej czerpać przyjemność z życia - zapewnił Sergio Aguero.

Wzruszające słowa Messiego. Gwiazdor PSG pożegnał Aguero

Po konferencji pożegnalnej Aguero, wzruszający post na Instagramie zamieścił jego przyjaciel - Leo Messi.

- Praktycznie całą karierę spędziliśmy razem, Kun... Przeżyliśmy wiele pięknych chwil i inne, które tak piękne nie były, ale wszystkie one łączyły nas coraz bardziej i stawaliśmy się jeszcze większymi przyjaciółmi. I takimi też będziemy, żyjąc już poza boiskiem - napisał Leo Messi na Instagramie.

Chryja po meczu Barcelony. Laporta stracił nerwy. "Ty sku*******"

- Z wielką radością z podniesienia trofeum Copa America tak niedawno, ze wszystkimi osiągnięciami w Anglii... Prawda jest taka, że to bardzo boli, widząc ciebie rezygnującego z tego, co lubiłeś najbardziej, z powodu tego, co przeżyłeś. Z pewnością dalej będziesz szczęśliwy, ponieważ jesteś osobą, która emanuje szczęściem. Wszyscy, którzy cię kochamy, będziemy z tobą dalej. Rozpoczyna się nowy etap w twoim życiu i jestem przekonany, że będziesz go przechodzić z uśmiechem na ustach i swoim pozytywnym nastawieniem - kontynuował były gwiazdor Barcelony.

- Życzę ci wszystkiego najlepszego. Kocham cię bardzo, przyjacielu, i będę tęsknił za tobą na boisku i na zgrupowaniach reprezentacji! - podsumował Messi.

Leo Messi i Sergio Aguero nie zdążyli zagrać razem w barwach FC Barcelony, ale z reprezentacją Argentyny zdobywali Copa America (2021), mistrzostwo olimpijskie (2008) oraz mistrzostwo świata U-20 (2005). Ponadto w 2014 roku dotarli do finału mistrzostw świata w Brazylii, gdzie przegrali po dogrywce z Niemcami 0:1.