Aguero zalał się łzami. Ogłosił najtrudniejszą decyzję w karierze. "Najlepsze wyjście"

Cała sprawa dotycząca problemów Aguero zaczęła się od jego kłopotów podczas meczu Barcelony z Deportivo Alaves (1:1) pod koniec października tego roku. Klub wówczas poinformował, że piłkarz zgłosił dyskomfort w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Oficjalnie: Sergio Aguero zakończył karierę. Powodem problemy z sercem

Okazało się, że były zawodnik Manchesteru City zmaga się z arytmią serca i zapowiadano około trzech miesięcy przerwy w grze. "Biorąc pod uwagę wszelkie pogłoski, odpowiadam, że postępuję zgodnie z instrukcjami klubowych lekarzy, robię badania, podjąłem się leczenia i będę obserwował swoje postępy w ciągu 90 dni. Zawsze pozytywny" - skomentował Aguero na Twitterze.

Klamka zapadła. Sergio Aguero podjął ostateczną decyzję

Niestety, w środę 15 grudnia ogłosił decyzję, której wszyscy się obawiali. Zakończył karierę po konsultacjach z lekarzami. Na zwołaną na stadionie Camp Nou w Barcelonie konferencję prasową wchodził z trudem, przepełniony emocjami. Zapłakany usiadł na przygotowanym dla niego miejscu i jeszcze kilkadziesiąt sekund nie mógł nic powiedzieć. W końcu zaczął, ale co chwilę przerywał, gdy łzy nie pozwalały mu dokończyć kolejnych zdań.

Aguero: Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby sprawdzić, czy jest dla mnie nadzieja

- To bardzo trudny moment, ale wciąż jestem bardzo szczęśliwy. Najważniejsze jest moje zdrowie, wiecie, dlaczego podjąłem taką decyzję. Chodzi o problem, z którym zmagałem się miesiąc temu. Byłem w dobrych rękach lekarzy, którzy powiedzieli, że to dla mnie najlepsze wyjście. Decyzję podjąłem dziesięć dni temu. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby sprawdzić, czy jest jeszcze dla mnie nadzieja, ale nie było jej dużo - wskazał Argentyńczyk.

Chryja po meczu Barcelony. Laporta stracił nerwy. "Ty sku*******"

- Cieszę się, że wykryto to u mnie w dobrym momencie i mogę tu być. To moment, kiedy powinienem być szczęśliwy poza futbolem i cieszyć się rzeczami, które piłkarzy omijają. Na pewno pozostanę w piłce. Teraz będę mógł po prostu bardziej czerpać przyjemność z życia - zapewnił Aguero.

Barcelona szuka następcy Aguero

FC Barcelona jest w trakcie poszukiwania następcy dla Sergio Aguero. Wcześniej media wspominały o wielomilionowej ofercie za Karima Adeyemiego z Red Bulla Salzburg, natomiast wygląda na to, że klub ze stolicy Katalonii zwróci się w stronę Edinsona Cavaniego, występującego w Manchesterze United. Ten transfer prawdopodobnie jednak będzie możliwy do zrealizowania dopiero po zakończeniu obecnego sezonu.

Z Liverpoolu do Realu. Florentino Perez sięga po twórcę potęgi Premier League

Sergio Aguero wcześniej grał dla takich klubów, jak Independiente, Atletico Madryt oraz Manchester City. Napastnik najwięcej meczów zagrał w barwach Obywateli, których reprezentował w latach 2011-2021 i zdobył z nimi pięć mistrzostw Anglii, czy trzy Tarcze Wspólnoty. Aguero łącznie wystąpił w 390 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 260 goli oraz zanotował 73 asysty.