FC Barcelona ma transferowy priorytet. "Długi czas klub działał w tajemnicy"

FC Barcelona w obecnym sezonie nie zachwyca formą, a ponadto ma olbrzymie problemy ze skutecznością. Pomimo dochodzenia do sytuacji bramkowych, w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach ekipa z Camp Nou trafiła do siatki zaledwie 22 razy. Klub potrzebuje pilnego wzmocnienia formacji ataku, ponieważ niektórzy zawodnicy znajdujący się w kadrze są kontuzjowani - Sergio Aguero i Ansu Fati, a inni nie spełniają pokładanych w nich nadziei - Luuk de Jong czy też Martin Braithwiate.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Transferowe przekręty Juventusu. Do klubu weszła prokuratura

Główny cel transferowy Barcelony. "Rozmowy rozpoczęły się kilka tygodni temu"

Jak poinformował dziennik "AS", priorytetem transferowym Barcelony jest sprowadzenie Ferrana Torresa, który aktualnie gra w Manchesterze City. "Nie rozważa się planu B i dyrektor Barcelony ds. futbolu, Mateu Alemany negocjuje przejście piłkarza" - czytamy na łamach hiszpańskiej gazety, która dodaje: "Rozmowy z Ferranem rozpoczęły się już kilka tygodni temu. FC Barcelona przez długi czas działała w tajemnicy, aby podpisać umowę z byłym graczem Valencii".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kataloński klub chciałby, aby hiszpański napastnik dołączył do drużyny już w zimowym oknie transferowym, a jeśli się to nie powiedzie, to najpóźniej latem 2022 roku. Sam zawodnik również jest według hiszpańskich mediów otwarty na przeprowadzkę do Barcelony. Gracz czuje się przygotowany, by stać się częścią projektu zespołu. Według "Mundo Deportivo" nawet Guardiola powiedział Torresowi, że będzie mógł odejść pod jednym warunkiem. Między klubami musi dojść do pełnego porozumienia.

Włosi załamani losowaniem baraży. "Ale pech. Koszmar", "Jak przekleństwo"

W obecnym sezonie w barwach Manchesteru City ma na koncie siedem spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę, a w poprzednim sezonie trafił 13 razy do siatki rywali. Z kolei w reprezentacji Hiszpanii ma na koncie aż 12 bramek w 22 meczach. Obecny kontrakt Torresa z ekipą prowadzoną przez Pepa Guardiolę obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Obecnie Ferran leczy uraz złamania stopy, do którego doszło w meczu Ligi Narodów z Włochami.