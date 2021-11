Media: FC Barcelona planuje wzmocnić atak. Czterech kandydatów. "Priorytet"

FC Barcelona w obecnym sezonie nie zachwyca formą, a ponadto ma olbrzymie problemy ze skutecznością. Pomimo dochodzenia do sytuacji bramkowych, w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach ekipa z Camp Nou trafiła do siatki zaledwie 22 razy.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal pod wrażeniem Polaka. "On może być, tak jak Lewandowski, przykładem dla młodych piłkarzy"

Prezes PZPN reaguje na brak Lewandowskiego w meczu z Węgrami. "Pobierają za to wynagrodzenie"

Wpływ na to ma z pewnością znacznie słabsza kadra niż jeszcze w poprzednich rozgrywkach, ale również kontuzje Sergio Aguero. Argentyńczyk ma problemy kardiologiczne i być może będzie musiał zakończyć karierę oraz kolejny uraz Ansu Fatiego, który jest wielką nadzieją klubu na przyszłość. Natomiast Martin Braithwaite i Luuk de Jong nie są graczami, którzy mogliby poprawić sytuację drużyny.

FC Barcelona sprowadzi zimą nowego napastnika? "Priorytet, który zwiększyłby rywalizację"

Dlatego kataloński klub potrzebuje wzmocnień zwłaszcza w formacji ofensywnej. Jak poinformowało "Mundo Deportivo" FC Barcelona w zimowym oknie transferowym będzie chciała sprowadzić nowego napastnika. Według dziennika na liście władz klubu i jej nowego trenera znajduje się kilku kandydatów. Są to: Edinson Cavani z Manchesteru United i Timo Werner z Chelsea.

"Dla klubu priorytetem jest sprowadzenie w zimowym oknie napastnika, który zwiększyłby rywalizację. Zespół śledzi rynek i w przypadku nadarzającej się okazji, gdy napastnik będzie mało kosztował, zostanie wypożyczony z opcją zakupu. Xavi bardziej opowiada się za skrzydłowym, ale w sztabie są tacy, którzy wolą "dziewiątkę" - czytamy na łamach dziennika.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jeśli nie udałoby się żadnego z nich sprowadzić do klubu, to alternatywę stanowi piłkarz Basel, Arthur Cabral. W kontekście przyszłej gry w Barcelonie wymieniane jest również nazwisko 21-letniego napastnika River Plate, Juliana Alvareza, który w obecnym sezonie w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 21 goli i zanotował 13 asyst, a w ostatnich dziewięciu meczach trafiał do siatki aż 14 razy. Argentyńczycy widzą w nim nowego Gonzalo Higuaina.

Skandaliczne sceny w sektorze Legii Warszawa. Są nowe nagrania [WIDEO]

Oprócz tego Xavi chciałby również nowego skrzydłowego. W ostatnich miesiącach z Barceloną łączeni byli Raheem Sterling z Manchesteru City, Dani Olmo z RB Lipsk, Bryan Gil z Tottenhamu, Jesse Lingard z Manchesteru United i Karim Adeyemi z Salzburga.