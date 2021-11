Fatalne informacje dla Barcelony ws. kluczowego piłkarza. "Xavi już wie"

Niespełna 19-letni Pedri to absolutne objawienie sezonu 2020/21. Młody Hiszpan po transferze z drugoligowego Las Palmas z marszu wskoczył do pierwszej jedenastki FC Barcelony, błyskawicznie stając się jej kluczowym piłkarzem. To sprawiło, że w minionym sezonie rozegrał aż 52 meczów dla swojego klubu (4 gole i 6 asyst), a następnie w równie dobrym stylu wszedł do reprezentacji Hiszpanii, z którą doszedł do półfinału Euro 2020. Później wystąpił z kadrą na igrzyskach olimpijskich w Tokio, skąd przywiózł srebrny medal.

Tak dużą intensywność Pedri przypłacił jednak urazami mięśniowymi, które ciągną się za nim w nowym sezonie. W związku z niedawnym odnowieniem się kontuzji łydki, 19-latek w 2021 roku już nie zagra, o czym poinformował dziennik "AS".

Niepomyślne informacje dla Barcelony. "Pedri będzie dostępny dopiero w styczniu"

"Xavi już wie, że do końca tego roku nie będzie mógł liczyć na pomocnika. Pedri będzie dostępny dopiero w styczniu. Priorytetem jest to, aby zawodnik raz na zawsze uporał się ze swoimi problemami dotyczącymi urazu mięśnia czworogłowego lewej nogi" - czytamy na łamach dziennika.

Kontuzja sprawiła, że 19-latek wystąpił w zaledwie czterech meczach w sezonie 2021/22 we wszystkich rozgrywkach. Po raz ostatni pojawił się na murawie 29 września, kiedy FC Barcelona przegrała 0:3 z Benficą Lizbona w Lidze Mistrzów.

Ostatnio Pedriemu już po raz drugi odnowił się ten uraz, więc Xavi postanowił, że środkowy pomocnik potrzebuje czasu, aby wrócić do zdrowia pod czujnym okiem szefa fizjoterapeutów zespołu, Carlesa Nogueiry. "Passę sukcesu spowolniły kontuzje. Zapłacił za ogromny wysiłek w zeszłym sezonie, w którym rozegrał 74 mecze we wszystkich rozgrywkach" - piszą dalej dziennikarze.

I dodają: " Wyzwaniem jest teraz odzyskanie zupełnie nowego "Złotego Chłopca", zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym.

W organizowanym przez włoski "Tuttosport" plebiscycie Golden Boy na najlepszego piłkarza do lat 21 grającego w Europie Pedri nie miał sobie równych. Pedri zdobył aż 318 punktów, wyprzedzając o niespełna 200 drugiego Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund (119).

- Ta nagroda to dla mnie powód do dumy. Dziękuję wszystkim członkom jury oraz kibicom, którzy wspierali mnie w tym nieprawdopodobnym roku 2021. I oczywiście wielkie dziękuję dla Barcy i reprezentacji Hiszpanii, jak również dla mojej rodziny, przyjaciół oraz wszystkich tych, którzy są przy mnie dzień po dniu i bez których nie mógłbym wygrać tej nagrody - skomentował zdobycie nagrody Pedri.