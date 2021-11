Karim Benzema skazany w aferze związanej z sekstaśmą i szantażem

Sprawa ciągnie się od 2015 roku. To wtedy w ręce niepożądanych osób wpadła sekstaśma, na której są były reprezentant Francji Mathieu Valbuena oraz jego partnerka - Fanny Lafon. Karim Benzema został oskarżony o szantażowanie Valbueny. Ówczesny zawodnik Olympique Lyon miał zapłacić wskazanym osobom określoną kwotę, by taśma nie dostała się do mediów.

Karim Benzema poznał wyrok

Benzemie groziła kara w wysokości pozbawienia wolności nawet do lat pięciu oraz 75 tysięcy euro grzywny. Zawodnik wciąż utrzymywał, że jest niewinny i dodaje, że jest ofiarą oszustwa.

W środę zapadł wyrok w jego sprawie. "Marca" poinformowała, że napastnik został skazany na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 75 tys. euro. Prawnicy Karima Benzemy z pewnością złożą odwołanie od decyzji sądu.

Benzema wrócił do kadry w czerwcu tego roku na towarzyskie mecze z Walią i Bułgarią. Na Euro 2020 Francuz zagrał we wszystkich czterech spotkaniach kadry i strzelił w nich cztery gole. Napastnik Realu był też jednym z bohaterów finału Ligi Narodów, podczas którego strzelił po jednym golu w meczach z Belgią oraz Hiszpanią. W listopadzie w dwóch spotkaniach eliminacyjnych do przyszłorocznego mundialu strzelił trzy gole (dwa z Kazachstanem i jednego z Finlandią).

Valbuena wystąpił w kadrze 53 razy i zdobył osiem bramek. Ostatni raz w reprezentacji zagrał w październiku 2015 roku.