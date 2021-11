Leo Messi zabrał głos ws. powrotu do Barcelony. "Zawsze mówiłem"

FC Barcelona po zwolnieniu Ronalda Koemana postanowiła zatrudnić na stanowisku trenera klubową legendę Xaviego, który w ostatnich latach z powodzeniem pracował w katarskiej drużynie Al-Sadd.

Hiszpan ma już za sobą debiut na ławce szkoleniowej ekipy z Camp Nou. W sobotę Barcelona z olbrzymi kłopotami wygrała 1:0 w derbowym meczu z Espanyolem po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Memphisa Depaya.

Messi o Xavim: "Nie mam wątpliwości, że Barcelona będzie się dzięki niemu rozwijać"

Zatrudnienie Xaviego przez Barcelonę skomentował na łamach dziennika "Marca" Leo Messi, który był związany z katalońskim klubem ponad 20 lat. Według Argentyńczyka Xavi jest idealną osobą, aby przywrócić zespół na właściwy tor. - Xavi jest trenerem, który ma dużą wiedzę i od dziecka doskonale zna Barcelonę. Jest bardzo ważną osobą dla młodych ludzi i nie mam wątpliwości, że jest tym, który sprawi, że Barcelona będzie się dzięki niemu bardzo rozwijać - przyznał Messi.

W dalszej części rozmowy Argentyńczyk podkreślił, że w przyszłości chciałbym wrócić na Camp Nou. Zawsze mówiłem, że wrócę do Barcelony, ponieważ to jest mój dom i chcę pomóc klubowi. Jeśli będę mógł zrobić, to co mam na myśli, to chciałbym wrócić - zakończył, ale nie sprecyzował, czy jako piłkarz czy też może w zupełnie innej roli.

Słowa Messiego zupełnie zaprzeczają temu, co w ostatnich dniach podawała hiszpańska prasa. - Nie wykluczam powrotu Messiego i Iniesty, choć myślę, że nie odbędzie się to w roli piłkarzy - powiedział Joan Laporta. "Leo Messi nie planuje powrotu do Barcelony" - przekazał hiszpański "AS". Dziennikarze podkreślali przy tym chęć sięgnięcia przez Argentyńczyka po trofeum Ligi Mistrzów. "Chce zasmakować sukcesu z PSG" - czytamy w artykule.

FC Barcelona już we wtorek zmierzy się z Benficą Lizbona na Camp Nou w 5. kolejce Ligi Mistrzów. W przypadku wygranej zespół Xaviego zapewni sobie awans do wiosennej fazy pucharowej.

Leo Messi dołączył do Paris Saint-Germain latem 2021 roku po tym, jak wygasł jego kontrakt z FC Barceloną. Argentyńczyk przyzwyczaił kibiców do wielu bramek, jakie zdobywał w każdym sezonie, dlatego dziwiła niektórych jego niemoc po przejściu do Ligue 1.

Napastnik przełamał się w ostatniej kolejce ligowej, dokładając jedno trafienie w wygranym 3:1 starciu z FC Nantes. To był pierwszy gol Messiego w sześciu meczach tego sezonu Ligue 1. Do tego doliczyć należy trzy trafienia w trzech meczach Ligi Mistrzów. Aktualna umowa Argentyńczyka z PSG wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku.