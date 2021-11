Gwiazda Barcelony okradziona w trakcie meczu. W domu była jego rodzina

Ansu Fati kilka tygodni temu wrócił do gry po poważnej kontuzji lewego kolana, której nabawił się w meczu z Realem Betis w listopadzie zeszłego roku. W trakcie rekonwalescencji Hiszpan przeszedł kilka operacji łąkotki i wrócił na boisko 26 września w meczu z Levante (3:0). Po El Clasico Barcelona przekazała, że Fati narzeka na ból w prawym kolanie. 18-latek nie dokończył też spotkania z Celtą Vigo (3:3), które było ostatnim przed przyjściem Xaviego Hernandeza.

Ansu Fati został okradziony podczas debiutu Xaviego. Zginęła m.in gotówka i zegarki

Katalońska gazeta "La Vanguardia" poinformowała, że włamywacze weszli do domu Ansu Fatiego w miejscowości Sant Cugat na przedmieściach Barcelony. W mieszkaniu, konkretniej na parterze, znajdowała się rodzina zawodnika, która oglądała mecz z Espanyolem. Kiedy oni usłyszeli odgłosy z góry, to od razu zadzwonili na policję. Zanim funkcjonariusze pojawili się na miejscu, to złodzieje zdążyli już uciec.

Ansu Fati zgłosił policji, że włamywacze ukradli gotówkę, zegarki oraz biżuterię. Na ten moment wartość skradzionych przedmiotów nie jest znana. Zawodnik w tym czasie przebywał na trybunach Camp Nou i oglądał debiut Xaviego Hernandeza w roli pierwszego trenera Barcelony. Poza Fatim Xavi nie mógł skorzystać z Pedriego, Sergino Desta czy Martina Braithwaite'a. Ostatecznie klub ze stolicy Katalonii wygrał 1:0, dzięki czemu awansował na siódme miejsce w tabeli z 20 punktami.

Ansu Fati jakiś czas temu przedłużył kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2027 roku. W umowie pojawiła się klauzula odstępnego w wysokości miliarda euro. Fati przejął też numer 10, który do tej pory w Barcelonie należał do Leo Messiego. 18-latek zagrał w tym sezonie w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował jedną asystę.