Mają dość Garetha Bale'a. "W****j" [WIDEO]

Gareth Bale rozegrał w tym sezonie zaledwie trzy mecze i zdobył jedną bramkę. Po raz ostatni w Realu Madryt zagrał 28 sierpnia w wyjazdowym, wygranym meczu z Betisem 1:0. Od tamtej pory leczył kontuzję mięśniową. Paradoksalnie jednak aż cztery razy wystąpił w reprezentanci Walii.

Kibice do Bale'a: "W****j"

Bale w ostatnich dniach wrócił ze zgrupowania swojej kadry i zgłosił uraz łydki. To bardzo rozzłościło kibiców Realu Madryt. Udali się oni pod ośrodek treningowy w Valdebebas. W momencie, gdy Bale wyjeżdżał samochodem z treningu, ci rzucili w auto długopisem. Bale zatrzymał się na chwilę i pojechał dalej. Kibice zaczęli go obrażać. - "W****j" - krzyczeli.

Zawodnika tłumaczył Carlo Ancelotti na konferencji prasowej. - Myślę, że sytuacja Bale'a była dosyć klarowna. Miał wypis od lekarzy z Walii, tam musieli ocenić jego stan, ocenili go i uznali, że może zagrać. Doznał kontuzji i możliwe, że ocena nie była zbyt prawidłowa. Nasz zamysł jest taki, by odzyskać tego zawodnika. Chcemy go i uważamy, że może być użyteczny dla naszej drużyny w tym sezonie. Dlatego musimy zrobić dobre rzeczy, by mógł szybko wrócić i być gotowym do gry dla nas.

- Bale od sierpnia rozegrał cztery mecze, wszystkie dla Walii. Trener rozumie, że wiele osób uznaje, iż ten gość myśli dużo bardziej o reprezentacji niż klubie - drążył temat dziennikarz "Onda Cero".

- Mogę powiedzieć, co myślę ja. Jasne jest, że Bale jako Walijczyk darzy sympatią kadrę, ale jasne jest też, że niezależnie od wszystkiego chce również grać dla Realu Madryt. Z tego, co widziałem i widzę w treningach, on chciał i chce wrócić do gry. Jeśli nawet myśli o grze dla Walii, to klarowne jest, że musi też dobrze trenować i grać z nami - odpowiedział dziennikarzowi Ancelotti.

Gareth Bale w Realu ma zostać do 30 czerwca 2022 roku. Właśnie tego dnia wygaśnie umowa Walijczyka z Królewskimi. Póki co nie toczą się rozmowy dotyczące przedłużenia umowy i niewiele wskazuje na to, by ten stan się zmienił.

W niedzielę Real Madryt w 13. kolejce La Ligi zagra na wyjeździe z Granadą. Początek meczu o godz. 16.15.