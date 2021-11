Media: Erling Braut Haaland wybrał kierunek transferu. Premier League to druga kategoria

Erling Braut Haaland będzie prawdopodobnie jednym z głównych bohaterów letniego okna transferowego w 2022 roku. Napastnik reprezentacji Norwegii cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Europie, m.in ze strony takich klubów, jak Manchester City, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain. Okazuje się jednak, że sam piłkarz nie chce trafić do żadnego z powyższych klubów.

Media: Erling Braut Haaland wybrał swój następny klub. Nie jest to ekipa z Premier League

Niemiecka gazeta "Bild" przekazała nowe informacje nt. przyszłości Erlinga Brauta Haalanda, obecnie reprezentującego Borussię Dortmund. Napastnik chce, aby jego kolejnym klubem był Real Madryt, ale na razie nie uzyskał zgody na transfer od BVB. Jak dotąd media podawały, że w umowie Haalanda z ekipą z Dortmundu znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 75 milionów euro, ale wygląda na to, że trzeba będzie za niego zapłacić dużo więcej.

Borussia Dortmund wciąż ma nadzieję na to, że Erling Braut Haaland zdecyduje się pozostać w klubie i oferuje mu 16 milionów euro za sezon. Sam zawodnik chce zarabiać co najmniej dwa razy więcej brutto i uważa Premier League za kierunek drugiej kategorii. Z pewnością należy się więc spodziewać, że telenowela z udziałem Erlinga Brauta Haalanda zbyt szybko się nie skończy. Hiszpański "AS" wcześniej wyliczył, że koszt sprowadzenia i utrzymania Haalanda oraz prowizja dla Mino Raioli wyniesie około 400 milionów euro.

Erling Braut Haaland ma ważny kontrakt z Borussią Dortmund do końca czerwca 2024 roku. Norweg zdobył 13 bramek oraz zanotował cztery asysty w 10 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Haaland pozostaje wiceliderem klasyfikacji strzelców Bundesligi z dziewięcioma trafieniami. Na szczycie tej listy znajduje się Robert Lewandowski, który po golu z Augsburgiem ma już pięć goli przewagi nad Haalandem. Obecnie piłkarz jest wyłączony z gry z powodu urazu.