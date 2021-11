Real Madryt może stracić kluczowego piłkarza. PSG naciska. "Od pięciu miesięcy"

Casemiro jest jednym z najważniejszych piłkarzy środka polu w zespole prowadzonym przez Carlo Ancelottiego. W zespole Realu występuje od lipca 2013 roku, kiedy przyszedł z FC Porto. Rok później został wypożyczony do portugalskiego klubu, ale po powrocie do Madrytu stał się kluczowym graczem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski chciał oddechu, to by wyjechał do Mikołajek. Nie pojmuję tego"

Wyciekła rozmowa Lewandowskiego z Cashem. Anglicy już się nakręcają. Szał

Teraz dziennikarze "El Nacional" poinformowali, że dalszy pobyt Casemiro na Santiago Bernabeu stanął pod znakiem zapytania. Klubem, który bardzo chciałby go pozyskać jest PSG. "Pomocnik był nietykalny w pierwszym składzie w ostatnich latach, ale w obecnym sezonie jeszcze nie odnalazł swojej dobrej formy. Ostatniego lata miał możliwość opuszczenia Realu" - piszą dziennikarze gazety.

Casemiro może odejść z Realu do PSG. "Robił to w tajemnicy, dopóki nie odkrył tego Florentino Perez"

I dodają: "Wtedy PSG zainteresowało się jego osobą i od tego czasu Casemiro prowadzi rozmowy z paryskim klubem. Z PSG Casemiro kontaktuje się już od pięciu miesięcy, robił to w tajemnicy, dopóki nie odkrył tego prezydent Realu Florentino Perez".

Real Madryt rozważał włączenie Casemiro do transakcji z udziałem Kyliana Mbappe, która ostatecznie nie doszła do skutku. Sam Brazylijczyk otrzymał od Leonardo, dyrektora sportowego PSG, propozycję dołączenia do francuskiego klubu. Ale Brazylijczyk ostatecznie odmówił. Jednak sprawa jego przejścia do PSG nadal pozostaje otwarta.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Gdyby Casemiro zdecydował się na dołączenie do PSG, to otrzymałbym lepsze warunki i pensję, na którą obecnie może liczyć w Realu. "Cała operacja transferowa będzie trwać w najlepsze, ponieważ paryski klub rozważa tę operację dopiero w przyszłym sezonie" - kończą dziennikarze.

"Lewandowski koszmarem". Dwa kraje nie chcą trafić na Polskę w barażach do MŚ

Obecny kontrakt Casemiro z Realem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. W obecnym sezonie Brazylijczyk zagrał w piętnastu meczach we wszystkich rozgrywkach i zanotował w nich jedną asystę.