Dani Alves podjął decyzję. Przejął numer legendy Barcelony

38-letni Dani Alves we wrześniu tego roku rozwiązał kontrakt z brazylijskim Sao Paulo i ogłosił, że wróci do gry dopiero w 2022 roku. Defensor wydał oficjalny komunikat, w którym dał jasno do zrozumienia władzom Barcelony, że może jej pomóc ze sportowego punktu widzenia. Ówczesny trener Barcelony Ronald Koeman postanowił nie skorzystać z tej propozycji. Sytuacja uległa zmianie po zatrudnieniu Xaviego Hernandeza. Ostatecznie Dani Alves podpisał kontrakt z Barceloną.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polski walec rozjechał kolejnych rywali! Zacięta walka o awans na ME U-21

Dani Alves przejął numer klubowej legendy

Dani Alves w historii swoich występów w Barcelonie grał z aż czterema numerami. Po przybyciu po raz pierwszy do klubu zdecydował się na "20". Potem do 2013 roku występował z "2". Wtedy zdecydował się na kolejną zmianę numeru. Założył "22", by oddać hołd swojemu przyjacielowi - Ericowi Abidalowi, który musiał przedwcześnie zakończyć karierę z powodu raka wątroby. Potem Dani Alves grał z "6", po tym jak z klubu odszedł Xavi. Chciał tym samym pokazać wielki podziw dla byłego reprezentanta Hiszpanii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Teraz Alves zdecydował się, że założy koszulkę z numerem 8. Być może dlatego, że wszystkie wymienione wyżej numery są zajęte przez innych piłkarzy. "20" nosi Sergi Roberto, "2" Sergino Dest, 6" Riqui Puig, a "22" Oscar Mingueza. Natomiast z "8" w Barcelonie występował znakomity pomocnik - Andres Iniesta.

"Gościu, przynosisz wstyd". Fala hejtu wylała się na kapitana reprezentacji

W sobotę Alves być może znów założy koszulkę Barcelony. Od razu w wyjątkowym meczu, bo w derbach z Espanyolem. Początek meczu o godz. 21