Xavi wprowadził 10 zasad w Barcelonie. Już jest pierwszy winowajca, który je przekroczył

Xavi po objęciu funkcji szkoleniowca w ekipie FC Barcelony stworzył katalog 10 zasad, których każdy z piłkarzy musi bezwzględnie przestrzegać. Hiszpan przywiązuje ogromną wagę m.in. do dyscypliny i profesjonalnego podejścia, koncentracji czy też punktualności. Okazuje się, że dla niektórych zawodników stanowi to nie lada wyzwanie.

ESPN poinformował, że Ousmane Dembele już podpadł nowemu szkoleniowcowi katalońskiego zespołu, przyjeżdżając do ośrodka treningowego zbyt późno. Sesja została zaplanowana na godz. 10 rano. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Xaviego, piłkarze mają obowiązek stawić się w ośrodku treningowym na półtorej godziny przed rozpoczęciem zajęć. Dembele pojawił się o godz. 8:33. Teraz francuskiemu skrzydłowemu grozi kara finansowa za spóźnienie.

Dembele nie przyjechał na czas do ośrodka treningowego. "To tylko trzy minuty. Będzie go to kosztować"

"To tylko trzy minuty, ale Xavi Hernandez oczekuje od piłkarzy profesjonalnego podejścia. Spóźnienie będzie Dembele kosztować" - czytamy na łamach katalońskiego "Sportu". Nie ujawniono, jaką karę finansową będzie musiał zapłacić Francuz.

- Przedłużenie kontraktu Dembele to jeden z naszych priorytetów. Mógłby być najlepszym zawodnikiem na świecie na swojej pozycji. Ousmane musi dużo pracować, ma potencjał, aby odmienić Barcelonę jako światowy gracz. Ale musi być konsekwentny - mówił kilka dni temu Xavi.

Ousmane Dembele po raz jedenasty odkąd w 2017 roku trafił do Barcelony z Borussii Dortmund, doznał kontuzji. Tym razem narzeka na uraz uda. Z powodu kontuzji opuścił już 101 meczów hiszpańskiego klubu. W sumie przez ten okres czasu pauzował aż 670 dni. Obecny kontrakt Francuza z Barceloną jest ważny do końca czerwca 2022 roku.