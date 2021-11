Wielki powrót do FC Barcelony stanie się faktem. Spotkanie z władzami w ciągu kilku dni

FC Barcelona wciąż zmaga się z ogromnymi problemami. Do kwestii finansowych doszły teraz te sportowe, bo pierwsza drużyna zawodzi na całej linii. Z tego powodu ze stanowiska trenera został zwolniony Ronald Koeman, a zastąpiła go inna legenda klubu Xavi Hernandez. Hiszpan przygotowuje się więc teraz do kolejnej w ostatnim czasie gruntownej przebudowy drużyny, do której potrzebuje wzmocnień.

Wielki powrót do FC Barcelony stanie się faktem? Laporta zmienił zdanie

Jakiś czas temu swój akces do FC Barcelony zgłosił jej były piłkarz Dani Alves, który obecnie pozostaje bez pracy. Brazylijczyk chciałby wrócić jeszcze do europejskiego futbolu, żeby powalczyć o wyjazd na mundial w Katarze, a przy okazji pomóc swojemu byłemu klubowi w powrocie na dobre tory. Wtedy niezbyt entuzjastycznie podchodził do tego pomysłu prezydent klubu Joan Laporta. Ostatnio jednak działacz zmienił zdanie, co przyznał podczas poniedziałkowej prezentacji Xaviego.

- Dani Alves pomaga klubowi na wiele sposobów, zaoferował nam swoją pomoc także ze sportowego punktu widzenia. Z Puyolem mamy bardzo dobre relacje. Mogą pomóc, jeśli Xavi ich potrzebuje - powiedział Laporta.

Wiele wskazuje na to, że nowemu trenerowi Barcelony spodobał się pomysł zatrudnienia Daniego Alvesa, o czym poinformował brazylijski portal UOL. Według dziennikarzy 38-letni obrońca w najbliższym czasie ma się spotkać z władzami klubu w celu ustalenia warunków kontraktu.

Dla Daniego Alvesa byłby to powrót do FC Barcelony po ponad pięciu latach. Brazylijczyk z sukcesami występował w klubie z Camp Nou w latach 2008-2016 i w sumie uzbierał aż 391 spotkań, w których zdobył 21 bramek i zaliczył 101 asyst. W ostatnim czasie występował w brazylijskim Sao Paulo FC, z którym pożegnał się jednak we wrześniu.