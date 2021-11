Przepiękny gol Griezmanna, a potem... Valencia odrobiła dwa gole po 90. minucie! [WIDEO]

Piłkarze Valencii są w tym sezonie drużyną, która najczęściej w La Lidze ratuje punkty w doliczonym czasie gry. Najpierw w meczu u siebie z Athletic Bilbao przegrywali do 95. minuty 0:1, ale zremisowali 1:1. Potem w pojedynku przed własną publicznością z Mallorcą do 93. minuty przegrywali 0:2, by zremisować 2:2.

Niesamowita końcówka Valencii

Teraz Valencia w pojedynku z Atletico Madryt jeszcze w 92. minucie przegrywała 1:3. Wówczas kontaktowego gola strzelił Hugo Duro. 21-letni hiszpański napastnik doprowadził kibiców gospodarzy do szaleństwa, kiedy cztery minuty później wyrównał.

Wcześniej gole dla gości zdobyli Luis Suarez (35.), Antoine Griezmann (58.) i Sime Vrsaljko (62.). Zwłaszcza trafienie reprezentanta Francji było wyjątkowej urody. Przejął piłkę jeszcze na swojej połowie, przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów i pięknie przymierzył z ponad 20 metrów w okienko bramki.

- Co to jest za gol! Zrobił to z taką lekkością, taką pewnością. Nie zrobił na nim najmniejszego wrażenia próbujący go hamować Diakhaby. Francuz w idealnym momencie super dokładnie kopnął piłkę. Po to by strzelał takie gole, sprowadzono go z powrotem z Barcelony - zachwycali się komentatorzy Canal+Sport.

Natomiast dla Luisa Suareza było to już czternaste trafienie przeciwko Valencii w swojej karierze. Żadnemu rywalowi zarówno w klubach jak i w reprezentacji Urugwaju, nie strzelił aż tylu goli.

Do bramki, ale swojej w 50. minucie trafił też Stefan Savić. Żaden inny piłkarz La Ligi od sezonu 2017/2018 nie strzelił więcej goli samobójczych. Po trzy trafienia mają on, Mario Hermoso oraz Paulo Oliveira.

Atletico Madryt zajmuje czwarte miejsce w La Lidze. Ma cztery punkty straty do prowadzącego Realu Madryt (27 punktów). Valencia jest na dziesiątej pozycji (17 punktów).