Absolutny rekord! Piłkarz Realu Madryt dostanie niebotyczną klauzulę. "Antyszejkowa"

Vinicius Junior trafił do Realu Madryt latem 2018 roku z Flamengo za 45 milionów euro. Ale przez długi czas grał w kartkę. Właściwie dopiero od tego sezonu, wraz z przyjściem Carlo Ancelottiego, Brazylijczyk zaczął być kluczowym zawodnikiem Królewskich. W 16 spotkaniach tego sezonu zdobył aż dziewięć bramek i zaliczył siedem asyst. Nic więc dziwnego, że Real nie zamierza się go pozbywać.

Jak donosi "ABC", władze Realu planują przedłużyć kontrakt ze skrzydłowym (aktualny trwa do lata 2025), by wpisać mu klauzulę wykupu w wysokości 1,1 miliarda euro! A że obie strony chcą kontynuować współpracę, to finalizacja negocjacji nie powinna być problemem.

Rekord świata Viniciusa

Obecnie największą kwotę odstępnego mają wpisani Karim Benzema i Gareth Bale. W umowach Francuza i Walijczyka jest wpisany miliard euro. 21-letni Vini ma mieć o 100 milionów euro większą kwotę. Brazylijczyk ma przedłużyć umowę do 2028 roku, a jego zarobki wzrosną z 3,5 do 5,5 mln euro.

Skąd tak wysoka kwota odstępnego? Wystarczy przypomnieć sobie sytuację Neymara w Barcelonie. Brazylijczyk miał wpisaną klauzulę w wysokości 222 mln euro, ale nawet taka kwota nie okazała się żadną przeszkodą dla PSG, więc klubyy dla bezpieczeństwa wolą wpisywać zaporowe kwoty.

Real Madryt jest liderem ligi hiszpańskiej. Ma 27 punktów po 12 kolejkach, czyli o dwa więcej niż Real Sociedad.