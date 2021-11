Katastrofa Barcelony! Niesamowita remontada rywali od 0:3! Zdecydował gol w 96. minucie! [WIDEO]

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

W pierwszej połowie nic nie zapowiadała takiego końcowego wyniku. Barcelona wreszcie grała bardzo dobrze i z łatwością prowadziła 3:0. Bramki zdobyli Ansu Fati (5. minuta), Sergio Busquets (18.) oraz Memphis Depay (34.).

Fatalna druga połowa Barcelony

Pierwszy raz kibice Barcelony mogli czuć zaniepokojenie w końcówce pierwszej połowy, kiedy nie atakowany przez nikogo upadł na murawę Ansu Fati. Na drugą część już nie wyszedł.

W niej Barcelona zagrała fatalnie. Już w 52. minucie Iago Aspas zdobył pierwszą bramkę dla gospodarzy. W 74. minucie gospodarze strzelili kontaktowego gola. Po dośrodkowaniu z lewej strony Argentyńczyka Franco Cerviego, głową z pięciu metrów trafił Nolito.

W szóstej minucie doliczonego czasu gry Celta doprowadziła do rozpaczy piłkarzy Barcelony. Precyzyjnym uderzeniem z 18 metrów wyrównał Aspas. W efekcie Barcelona nie przerwała fatalnej serii na stadionie Celty. Wygrała tam zaledwie dwa z ostatnich dziesięciu spotkań.

- W drugiej połowie zapomnieliśmy grać. Brakuje nam tożsamości. Ciężko to zaakceptować. Jeśli chcesz zdobyć mistrzostwo, musisz wygrywać takie mecze. Nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia. Kiedy do przerwy prowadzisz 3:0 i na koniec remisujesz, to jest nie do przyjęcia. Mamy odpowiednie umiejętności, ale musimy się poprawić - powiedział po meczu Frenkie de Jong, pomocnik Barcelony.

Barcelona po tym remisie zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli ze stratą aż ośmiu punktów do prowadzącego Realu Sociedad. Celta jest na czternastej pozycji.