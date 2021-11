Oficjalnie! Barcelona ma nowego trenera! Komunikat pod osłoną nocy

Już w piątek wiadomo było, że Xavi zostanie trenerem FC Barcelony. Transfer Hiszpana do katalońskiego klubu potwierdził katarski Al Sadd, w którym Xavi był trenerem. "Władze klubu AL-Sadd zgodziły się na przeprowadzkę Xaviego do Barcelony po zapłaceniu klauzuli przewidzianej w kontrakcie. Uzgodniliśmy współpracę z Barceloną w przyszłości" - brzmiał komunikat, który ukazał się na profilu Al-Sadd na Twitterze, w którym klub cytuje wypowiedź Turki Al-Ali, dyrektora sportowego katarskiego zespołu.

W nocy z piątku na sobotę powrót Xaviego potwierdziła również FC Barcelona. "FC Barcelona porozumiała się z Xavim Hernándezem i zostanie on trenerem pierwszego zespołu do końca bieżącego sezonu i dwóch kolejnych sezonów. Xavi Hernández opuścił swój obecny klub po rozmowach przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku dni z właścicielami klubu. Xavi Hernández przyjedzie do Barcelony w ten weekend, a w poniedziałek 8 listopada, podczas imprezy otwartej dla publiczności na Camp Nou, odbędzie jego prezentacja jako nowego trenera pierwszego zespołu. Potem Xavi Hernández pojawi się na konferencji prasowej" – czytamy w komunikacie klubu. Również w mediach społecznościowych Barcelona przywitała Xaviego słowami "Witaj w domu".

Władzom Barcelony bardzo zależało na tym, aby szybko uzgodnić wszystkie szczegóły z Al-Sadd. W tym celu delegacja katalońskiego klubu udała się do Kataru. - Jestem bardzo podekscytowany powrotem do domu. Mam nadzieję, że to się stanie. Koniec końców chodzi o szacunek, mam kontrakt z klubem i trzeba dojść do porozumienia. Jeśli się uda, to chcę tego. Byłby to powrót do domu. To duża odpowiedzialność, ale naprawdę nie mogę się doczekać - powiedział Xavi w środę.

Ostatnio Barcelonę prowadził tymczasowo Sergi Barjuan, który przejął obowiązki zwolnionego Ronalda Koemana. Według doniesień medialnych zespół z Katalonii zapłacił Katarczykom pięć milionów euro, aby Xavi rozwiązał umowę. Już w najbliższy weekend mistrz świata z 2010 roku przyleci do Barcelony. Na ławce trenerskiej być może zadebiutuje już 6 listopada, kiedy Barcelona zagra na wyjeździe z Celtą Vigo. Później po przerwie reprezentacyjnej 20 listopada odbędzie się derbowy mecz z Espanyolem.

Na czym polega futbol według Xaviego? Formacje nie są dla niego istotne, kluczem jest kontrola piłki. Jego drużyny mają przede wszystkim tworzyć przewagę w środkowej strefie boiska. W uproszczeniu jego filozofia futbolu wywodzi się z Barcelony, w której spędził 24 lata, licząc akademię. Rozegrał w pierwszej drużynie 767 meczów, by w 2015 roku odejść do Al Sadd, którego cztery lata później został trenerem.

Xavi zdobył z katarskim zespołem aż siedem trofeów jako menedżer, a jego drużyna była niepokonana w 35 meczach ligowych w ciągu dwóch sezonów.

FC Barcelona po rozegraniu 11 meczów w LaLiga zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów i traci dziewięć do lidera, Realu Sociedad (jeden mecz rozegrany więcej).