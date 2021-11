Xavi zapłaci, by zostać trenerem Barcelony. Zadziwiające informacje z Hiszpanii. Chaos

W piątek rano aktualny klub Xaviego, Al-Sadd, potwierdził w oficjalnym komunikacie rozstanie z trenerem. "Władze klubu Al-Sadd zgodziły się na przeprowadzkę Xaviego do Barcelony po zapłaceniu klauzuli przewidzianej w kontrakcie. Uzgodniliśmy współpracę z Barceloną w przyszłości. Xavi jest ważną częścią historii Al-Sadd i życzymy mu powodzenia" - brzmi komunikat Katarczyków.

Barcelona zaprzecza porozumieniu, ale jest ono bardzo blisko

Szybko okazało się jednak, że ów komunikat nie był do końca konsultowany z drugą stroną. Świadczy o tym też fakt, że FC Barcelona wciąż nie ogłosiła oficjalnie powrotu Xaviego na Camp Nou. Wszystko dlatego, że finansowe fair-play nie pozwala Barcelonie nawet na transfer trenera za pięć milionów euro. Choć klub ma fundusze, które mógłby wpłacić na konto Katarczyków, przepisy finansowe tę transakcję blokują ze względu na ogromne długi katalońskiego giganta.

To, że Xavi zostanie nowym trenerem FC Barcelony, a komunikat Al Sadd może oznaczać tylko tyle, że Katarczycy odsyłają Barcę do zapłacenia klauzuli odejścia w kontrakcie Hiszpana, wynoszącej wspomniane pięć milionów euro. 41-letni trener już zdążył się pożegnać ze swoimi zawodnikami i sam ze swojej strony stara się zrobić wszystko, aby wrócić do ukochanego klubu.

Barcelona i Xavi podzielą się kosztami?

Wiele wskazuje na to, że Xavi pomoże dopiąć transakcję również od strony finansowej. Wg informacji katalońskich mediów, mistrz świata i Europy ma zapłacić połowę klauzuli w wysokości 2,5 mln euro, podczas gdy klub pozostałe 2,5 miliona.

Sam Xavi ma także podpisać odpowiedni kontrakt, który zmieści się w limicie płacowym klubu. To wszystko nie oznacza jednak, że były pomocnik Barcelony straci na swoim powrocie na Camp Nou. Wg "El Mundo Deportivo" i "Sportu" klub zrekompensuje mu te wszystkie poświęcenia w odpowiednich bonusach, które będą zgodne z FFP.

Co ciekawe, w podobny sposób do Barcelony trafił ponad rok temu zwolniony niedawno Ronald Koeman i właśnie ze względu na to, że Holender miał z własnej kieszeni wykupić kontrakt z holenderską federacją KNVB, teraz Barca wciąż jest mu winna 12 milionów euro.

Jak informują media w Katalonii, jeszcze w piątek Barcelona powinna ogłosić nazwisko nowego trenera, którym będzie wracający po sześciu latach do klubu Xavi Hernandez.