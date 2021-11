Barcelona o krok od ogłoszenia nowego trenera! To kwestia godzin. Nawet za niego zapłacą

Działacze Barcelony polecieli do Kataru, by negocjować odkupienie Xaviego, trenera Al Sadd. - Zależy nam na zatrzymaniu Xaviego. Nie możemy sobie pozwolić na jego odejście w tak newralgicznym momencie sezonu - stwierdził Turki Al-Ali, dyrektor sportowy. Na ripostę ze strony byłego piłkarza Barcelony nie trzeba było długo czekać. - Jestem bardzo podekscytowany powrotem do domu. Mam nadzieję, że to się stanie. Koniec końców chodzi o szacunek, mam kontrakt z klubem i trzeba dojść do porozumienia. Jeśli się uda, to chcę tego. Byłby to powrót do domu. To duża odpowiedzialność, ale naprawdę nie mogę się doczekać - powiedział Xavi. Kataloński "Sport" nie ma wątpliwości, że Barcelona dopnie swego.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Barcelona zapłaci Katarczykom pięć milionów euro, by Xavi rozwiązał umowę. Już w najbliższy weekend mistrz świata z 2010 roku przyleci do Katalonii. Zadebiutuje na ławce trenerskiej 20 listopada podczas derbowów z Espanyolem.

Barcelona ma wielki problem po kontuzji Aguero. Jest plan awaryjny

Na czym polega futbol według Xaviego? Formacje nie są dla niego istotne, kluczem jest kontrola piłki. Jego drużyny mają przede wszystkim tworzyć przewagę w środkowej strefie boiska. W uproszczeniu jego filozofia futbolu wywodzi się z Barcelony, w której spędził 24 lata, licząc akademię. Rozegrał w pierwszej drużynie 767 meczów, by w 2015 roku odejść do Al Sadd. Cztery lata później został trenerem.

Więcej treści sportowych znajdziecie na portalu Gazeta.pl

Złe wiadomości dla Barcelony ws. Xaviego. "Nie możemy"

w pierwszej drużynie. Xavi spędził cztery lata jako zawodnik w Katarze, zanim rozpoczął karierę trenerską w 2019 roku. Zdobył już siedem trofeów jako menedżer, a jego zespół jest niepokonany w 35 meczach ligowych w ciągu dwóch sezonów.