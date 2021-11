Barcelona ma wielki problem po kontuzji Aguero. Jest plan awaryjny

Niezbyt udana jest przygoda Sergio Aguero w FC Barcelonie. Argentyńczyk dołączył do zespołu latem tego roku, jednak w La Liga rozegrał zaledwie cztery mecze, a w Lidze Mistrzów tylko jedno spotkanie. Niedawno wyleczył jedną kontuzję, jednak w starciu z Deportivo Alaves nabawił się kolejnej. Teraz będzie musiał pauzować przez blisko trzy miesiące, choć jak donoszą hiszpańskie media, przerwa może się wydłużyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal pod wrażeniem Polaka. "On może być, tak jak Lewandowski, przykładem dla młodych piłkarzy"

Na pozycji napastnika nie sprawdza się również Luuk de Jong, którego sprowadził były szkoleniowiec Barcelony, Ronald Koeman. Holender dołączył do klubu na zasadzie wypożyczenia, jednak wiadomo już, że nie ma co liczyć na podstawowe miejsce w składzie. Jakie pozostają więc opcje? Właściwie żadne.

Barcelona szuka napastnika. Dwa nazwiska na liście władz klubu

Martin Braithwaite leczy kontuzje, Memphis Depay nie jest typową dziewiątką, choć może występować w roli napastnika. Pozostają więc Ansu Fati, Ousmane Dembele czy Yusuf Demir - żaden z nich nie jest typowym napastnikiem. Dlatego klub ma się rozglądać za piłkarzem, który "będzie pasował do długoterminowego projektu".

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Według "AS-a" takim zawodnikiem jest Dani Olmo. Reprezentant Hiszpanii grający jako napastnik, "co pokazał z Hiszpanią w półfinale Euro 2020 przeciwko Włochom". Media podkreślają, że Olmo z pewnością chciałby zagrać w Barcelonie, a to działa na zdecydowaną korzyść klubu, ponieważ jest on związany z RB Lipsk kontraktem do końca czerwca 2024 roku. Hiszpańska prasa podkreśla, że aby go sprowadzić Barca będzie musiała starać się wypożyczyć 23-latka z opcją wykupu.

Tak TVN będzie pokazywać skoki narciarskie! "Zimowa Formuła 1". Wielki transfer z TVP

Kolejnym nazwiskiem jest Raheem Sterling. "Byłoby o wiele trudniej go sprowadzić, ale pojawiają się wątpliwości co do jego obecnej formy". zdaniem mediów Manchesterowi City zależy na pozbyciu się Anglika. Wciąż jednak nie złożono żadnej oficjalnej oferty klubowi z Premier League.

Złe wiadomości dla Barcelony ws. Xaviego. "Nie możemy"

FC Barcelona przeszła w ostatnich tygodniach reformę na stanowisku trenera. Zwolniony został Ronald Koeman, a jego miejsce zajął Sergi Barjuan. Barca stara się jednak o byłego piłkarza, Xaviego Hernandeza. - Wszystko jest gotowe. Teraz wszystko zależy od rozmów między klubami. Jestem pozytywnie nastawiony. Al Sadd zna moje stanowisko. Jest ono jasne. Ludzie Barcelony są na miejscu, to pozostało osiągnąć porozumienie. To kwestia godzin, może dni – powiedział hiszpański szkoleniowiec.