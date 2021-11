Xavi Hernandez przerwał milczenie. Przełomowe informacje. "Wszystko gotowe"

Potwierdziły się wcześniejsze informacje o delegaturze FC Barcelony, która udała się do Kataru, aby negocjować warunki transferu Xaviego Hernandeza. Wcześniej ESPN informowało, że władze hiszpańskiego klubu są na zaawansowanym poziomie rozmów indywidualnych z Hiszpanem, jednak Al Sadd wciąż nie zgadzało się na oddanie trenera.

- Z wielką radością przywitaliśmy delegację z Barcelony. Bardzo to doceniamy i szanujemy, ale stanowisko klubu jest jasne od samego początku. Zależy nam na zatrzymaniu Xaviego w roli naszego trenera. Nie możemy sobie pozwolić na jego odejście w tak newralgicznym momencie sezonu - powiedział Turki Al-Ali, dyrektor sportowy klubu.

Xavi przejdzie do Barcelony? "Znają moje stanowisko"

Media w Hiszpanii informują, że władze Barcelony mają kilka opcji na obsadzenie stanowiska trenera, ale Xavi był faworytem Joana Laporty. Pracy w Barcelonie również bardzo chętnie podjąłby się sam Xavi. Trener Al Sadd przerwał milczenie i w rozmowie z "Cadena SER" odniósł się do informacji na swój temat.

- Sytuacja jest taka, że są prowadzone rozmowy. Jak zapewne się domyślacie, jestem bardzo podekscytowany powrotem do domu. Mam nadzieję, że to się stanie. Koniec końców chodzi o szacunek, mam kontrakt z klubem i trzeba dojść do porozumienia. Jeśli się uda, to chcę tego. Byłby to powrót do domu. To duża odpowiedzialność, ale naprawdę nie mogę się doczekać – powiedział Xavi.

- Rozmawiałem z Barceloną i wszystko jest gotowe. Teraz wszystko zależy od rozmów między klubami. Jestem pozytywnie nastawiony. Al Sadd zna moje stanowisko. Jest ono jasne. Ludzie Barcelony są na miejscu, to pozostało osiągnąć porozumienie. To kwestia godzin, może dni – dodał hiszpański szkoleniowiec.

Obecnie FC Barcelona jest prowadzona przez Sergiego Barjuana i tak też by pozostało w najbliższej kolejce La Liga, nawet w sytuacji, w której obie strony dogadałyby ws. transferu Xaviego Hernandeza. Według mediów Hiszpan przejąłby zespół dopiero po przerwie reprezentacyjnej, która nastąpi w połowie listopada.

Były reprezentant Hiszpanii opuścił Barcelone i przeniósł się do Al Sadd w 2015 roku po spędzeniu 24 lat w katalońskim klubie, w którym zaliczył 767 występów w pierwszej drużynie. Xavi spędził cztery lata jako zawodnik w Katarze, zanim rozpoczął karierę trenerską w 2019 roku. Zdobył już siedem trofeów jako menedżer, a jego zespół jest niepokonany w 35 meczach ligowych w ciągu dwóch sezonów.