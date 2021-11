Sergio Aguero nadal w szpitalu. Jego żona opublikowała wzruszające zdjęcie

Nie udał się FC Barcelonie pierwszy mecz po zwolnieniu Ronalda Koemana. Zespół prowadzony już przez Sergiego Barjuana tylko zremisował z 16. w tabeli Deportivo Alaves 1:1. Chociaż gospodarze objęli prowadzenie w 49. minucie po golu Memphisa Depay'a, to trzy minuty później do wyrównania doprowadził Luis Rioja.

Sergio Aguero nadal w szpitalu. Żona cały czas go wspiera

Mecz z Deportivo Alaves był pierwszym spotkaniem Sergio Aguero w barwach FC Barcelony, które rozpoczął od pierwszej minuty. Niestety dla Argentyńczyka skończył ono dla niego bardzo szybko, bo już w 41. minucie. Wtedy to 33-letni napastnik został zmieniony przez Philippe Coutinho.

Okazało się, że Aguero musiał opuścić boisko, ponieważ zaczął odczuwać bóle w klatce piersiowej. Sytuacja została potraktowana bardzo poważnie i dlatego 33-latek został niezwłocznie zdjęty z boiska. Od razu ze stadionu Argentyńczyk trafił do szpitala i tam po przeprowadzeniu szczegółowych badań zdiagnozowano u niego arytmię serca. Wygląda więc na to, że czeka go kolejna dłuższa przerwa w grze. Od razu po tych informacjach posypały się słowa wsparcia ze strony innych zawodników. Dobre słowa wysyłali już napastnikowi między innymi Gabriel Jesus, Nigel de Jong, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Sergi Roberto, Pedri Gonzalez, Gerard Pique, David de Gea, Luka Modric czy Ferran Torres.

W szpitalu piłkarzowi FC Barcelony cały czas towarzyszy żona - Sofia Calzetti. Kobieta wrzuciła właśnie na swojego Instagrama wzruszające zdjęcie ze szpitala ze specjalnym opisem. - Dziś bardziej niż kiedykolwiek. Kocham cię - napisała. Tym samym Argentynka zaprzeczyła plotkom jakoby miała się rozstać z Sergio Aguero, o czym donosiły w ostatnim czasie media.

