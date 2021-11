Ronald Koeman bezlitosny dla Barcelony. Nie odpuści

Zaledwie pięć zwycięstw, trzy remisy i aż pięć porażek - tak wyglądał bilans Ronalda Koemana na stanowisku trenera FC Barcelony w obecnym sezonie. Poza samymi wynikami pozycja Holendra była kwestionowana głównie z uwagi na styl gry zespołu ze stolicy Katalonii, który delikatnie mówiąc nie zachwycał.

Ronald Koeman nie odmienił FC Barcelony

Po poprzednim sezonie kibice Barcy starali się dać Koemanowi więcej czasu na stworzenie drużyny zgodnej z jego filozofią. Latem jednak pojawił się poważny problem, kiedy to z klubu odszedł Leo Messi. Co prawda Holender sprowadził na Camp Nou między innymi Memphisa Depaya, ale jak pokazał początek obecnego sezonu, było to zdecydowanie zbyt mało.

Ronald Koeman pracował w FC Barcelonie od 19 sierpnia 2020 roku. Przed ten czas Holender poprowadził "Dumę Katalonii" w 67 spotkaniach - 40 z nich kończyło się zwycięstwami, 11 remisami, a 16 razy lepsi byli rywale.

Ronald Koeman nie zgodzi się na obniżkę

Zwolnienie Ronalda Koemana ma również konsekwencje ekonomiczne. Władze klubu muszą wypłacić Holendrowi 12 milionów euro odszkodowania. Dziennikarz Catalunya Radio Lluis Canut, który z bliska obserwował całą kadencję Koemana w klubie poinformował, że Holender nie zamierza "odpuścić ani jednego centa".

- Nie wiem, czy w tej kwocie 12 milionów euro jest również kwota przeznaczona dla zespołu technicznego Koemana, czy tylko dla niego. Trzeba mieć też na uwadze, że w zeszłym sezonie z powodu pandemii Koeman zgodził się na obniżkę swojej pensji o 45% - powiedział Canut.

Okazuje się, że holenderski trener będzie walczył o wypłatę pełnej kwoty odszkodowania. - W pierwszych rozmowach władze klubu poprosiły go o obniżenie tej kwoty do 7-8 milionów euro. Koeman się na to nie zgodził. Umowa nie została podpisana przez obecny zarząd, ale została ona już wcześniej zaakceptowana i będzie trzeba wypłacić całą kwotę - wyjaśnił dziennikarz.