Lekarze podjęli decyzję w sprawie Sergio Aguero. Fatalna wiadomość dla Barcelony

W 41. minucie sobotniego meczu FC Barcelony z Deportivo Alaves (1:1) doszło do pierwszej zmiany w zespole gospodarzy. Z boiska zszedł Sergio Aguero, a w jego miejsce wszedł Philippe Coutinho. Chwilę wcześniej Argentyńczyk zgłosił sztabowi medycznemu dyskomfort w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem.

Piłkarz natychmiastowo został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł dokładne badania kardiologiczne. Okazało się, że ich wynik wyklucza Aguero z gry na kolejne trzy miesiące.

Poważne problemy Aguero

"Aguero został poddany procesowi diagnostycznemu i terapeutycznemu przez dr Josepa Brugadę. Zawodnik będzie niedostępny przez najbliższe trzy miesiące, w których trakcie oceniona zostanie skuteczność leczenia. Wszystko po to, by określić odpowiedni sposób i czas na powrót do gry" - czytamy w komunikacie FC Barcelony.

Dla zespołu to kolejny potężny cios, ponieważ kontuzje leczą już też m.in. Ansu Fati, Frenkie de Jong, Pedri, Ousmane Dembele czy Ronald Araujo. To też kolejna fatalna informacja dla samego Aguero, który w ostatnich miesiącach notorycznie borykał się z problemami zdrowotnymi.

W poprzednim sezonie, jeszcze w barwach Manchesteru City, Argentyńczyk pauzował miesiącami przez kontuzje łydki, kolana i uda. Aguero zaraził się też koronawirusem. Po transferze do FC Barcelony napastnik czekał na debiut aż do 17 października. Wszystko przez kolejną kontuzję łydki.

W poprzednim sezonie, mimo że Manchester City grał aż na czterech frontach, Aguero zagrał tylko w 20 meczach i strzelił sześć goli. W tych rozgrywkach zdążył zaliczyć pięć występów, w których zdobył jedną bramkę.