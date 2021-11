Szejkowie stawiają warunek Barcelonie. "To bardzo ważne w kulturze Kataru"

Ronald Koeman został zwolniony z roli trenera Barcelony po porażce 0:1 z Rayo Vallecano. Tymczasowym następcą został Sergi Barjuan (który do tej pory odpowiadał za wyniki rezerw), ale wiele wskazuje na to, że w wkrótce trenerem Barcelony będzie Xavi Hernandez, obecnie pracujący w katarskim Al-Sadd. Hiszpańskie media kilka dni temu twierdziły, że jest to tylko kwestią godzin. Rzeczywistość okazała się trochę bardziej skomplikowana.

Jak informuje hiszpański "AS", Barcelona formalnie skontaktowała się z Al Sadd w sprawie przejścia Xaviego do katalońskiego klubu. Porozumienia nie osiągnięto. Zamiast tego szfowie Barcelony otrzymali wiadomość, że jeśli chcą sfinalizować umowę bez problemu i w dobrej atmosferze, to będą musieli wybrać się do Dohy i załatwić wszystko osobiście. "Szejk chce równego układu z Barceloną, nie chce negocjować z ludźmi z drugiego szeregu, chce Laporty" – pisze "AS". Właściciele Al Sadd chcą, aby to właśnie prezydent Barcelony przyjechał do Kataru i negocjował transfer Xaviego.

Szejk chce spotkać się z Laportą. Inaczej nici z Xaviego

Według hiszpańskich dziennikarzy Laporta wybierze się do Kataru w czwartek, dwa dni po wyjazdowym meczu Barcelony z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów i dzień po meczu na szczycie katarskiej ekstraklasy, w którym Al Sadd zagra z wiceliderem, Al Duhail. Laporta ma pojechać do Kataru w towarzystwie wiceprezesa Rafy Yuste i dyrektora ds. futbolu Mateu Alemany'ego.

"W kulturze Kataru bardzo ważne jest, aby czuć, że masz szacunek i podziw swojego adwersarza, dlatego uważają oni za grubiaństwo i brak rozwagi, jeśli osoba naprzeciw ciebie nie jest równa. Mamy do czynienia z bardzo klasowym społeczeństwem. Takie rzeczy nabierają większego znaczenia" – wyjaśnia "AS".

"Szejk Al Sadd, Mohammed bin Hamad, chce, aby spotkanie z Joanem Laportą było pierwszym krokiem, aby potwierdzić odejście Xaviego. W zeszły piątek dopięto umowę z Katarczykami, zwłaszcza zapis o klauzuli zwolnienia, która wynosi znacznie więcej niż milion euro, o czym była mowa w mediach, ale z bezwzględnym warunkiem, że włodarze Barcelony muszą przyjechać do Dohy jako gest szacunku i formalności między klubami" – napisał "AS".

Xavi Hernandez występował w pierwszym zespole Barcelony w latach 1998-2015. Hiszpan zdobył z Blaugraną m.in cztery puchary Ligi Mistrzów, osiem mistrzostw Hiszpanii czy dwa Superpuchary Europy. Od lipca 2019 roku Xavi odpowiada za wyniki Al-Sadd, z którym już zdobył mistrzostwo Kataru.

