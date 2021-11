Alaba porównał Bayern i Real. Chciał być miły, ale werdykt jest jednoznaczny

David Alaba był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów minionego lata. Reprezentant Austrii, który ostatnich 12 lat spędził w Bayernie Monachium, przeniósł się do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. Alaba zdecydował się na przenosiny do Hiszpanii po tym, jak wygasł jego kontrakt z mistrzami Niemiec.

Teraz w rozmowie z "Kickerem" Austriak opowiedział o obu klubach. - Obie drużyny mają świetny styl gry. Różnice tkwią w szczegółach. Zresztą zawsze zależy to od trenera i preferowanego przez niego. Zauważyłem to na przestrzeni lat w Bayernie i nie inaczej jest tutaj. W obu klubach najważniejszy jest jednak sukces. Moja obecna drużyna jest bardzo głodna triumfów i ambitna, a do każdego meczu przystępuje po to, by go wygrać. Tak samo było w Bayernie - powiedział Alaba.

Alaba porównał Real do Bayernu

I dodał: - W Madrycie poczułem wyjątkową aurę i atmosferę wokół Realu od pierwszego dnia. Możesz stwierdzić to po historii klubu, gdy przechadzasz się po ośrodku czy przez miasto. Ten klub jest czymś wyjątkowym. Bayern Monachium to jeden z największych klubów na świecie, to samo dotyczy Realu Madryt. Szybko to dostrzegasz. Jednak tutaj w Realu wszystko jest ciut większe, bez ujmowania niczego Bayernowi.

To właśnie w Monachium Alaba spędził najlepszy czas w karierze. To tam Austriak dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i aż 10-krotnie zdobył mistrzostwo Niemiec.

Na razie w Realu Alaba rozegrał 13 meczów. Zdobył w nich jedną bramkę i miał dwie asysty. Po 11 meczach w lidze Real zajmuje 2. miejsce w tabeli z 24 punktami i punktem straty do lidera - Realu Sociedad - który rozegrał jednak o jeden mecz więcej.