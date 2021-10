Wzruszający obrazek z Madrytu. 16-letni Miguel przybył obejrzeć mecz swoich ulubionych drużyn

Atletico Madryt wygrało na własnym stadionie 3:0. Zespół Diego Simoene nie pozostawił złudzeń, kto był w tym spotkaniu lepszy. Jeszcze przed przerwą gola na wagę prowadzenia zdobył Carrasco. Tuż po przerwie mogło być 2:0, ale trafienie Hermoso zostało anulowane po analizie VAR. Kilkanaście minut później gola samobójczego strzelił Pezzella, a wynik meczu ustalił w 80. minucie Joao Felix.

Śmiertelnie chory 16-letni Miguel obejrzał mecz Atletico - Betis

W trakcie meczu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie ze stadionu Atletico, na którym było widać młodego chłopca leżącego na noszach i oglądającego mecz. Okazało się, że to 16-letni Miguel - śmiertelnie chory chłopiec, który został karetką przetransportowany na stadion Wanda Metropolitano, by obejrzeć mecz swoich dwóch ulubionych drużyn.

Po zakończeniu spotkania Miguel miał okazję spotkać się z Koke. Jak przekazał Javi Gomez, piłkarz Atletico wręczył 16-latkowi swoje buty i koszulkę. Co więcej, cały zespół Diego Simeone przyszedł do chłopca, by się z nim przywitać i zamienić kilka słów.

Dla 16-letniego Miguela to była już druga okazja, by obejrzeć mecz swojego ulubionego zespołu. We wrześniu został przetransportowany karetką na stadion Granady, by obejrzeć spotkanie Betisu, gdy jego drużyna wygrała 2:1. - Jestem bardzo podekscytowany, że tu jestem. Nie wiedziałem, gdzie się wybieram. Gdy zobaczyłem napis Los Carmenes (nazwa stadionu Granady) po prostu oszalałem - mówił wówczas.